Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Halhal - Idumbo-Muzambo - Kandouss

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Halhal - Idumbo-Muzambo - Kandouss

KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

De geruchten over een transfer van Redouane Halhal naar het Italiaanse Pisa kunnen de vuilbak in. KV Mechelen ontving geen enkel officieel bod op de 22-jarige Frans-Marokkaanse verdediger. (Lees meer)

OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

Ismaël Kandouss begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De 27-jarige verdediger heeft een contract getekend bij RS Berkane, de Marokkaanse kampioen van vorig seizoen. Het gaat om een definitieve transfer. (Lees meer)

20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

AS Monaco gaat zijn aanval versterken met de komst van de 20-jarige Belg Stanis Idumbo van Sevilla FC. De Belgische aanvallende middenvelder staat bekend om zijn inzicht, creativiteit en vermogen om het spel te dicteren. (Lees meer)