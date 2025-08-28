OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

Het is in kannen en kruiken: Michel-Ange Balikwisha heeft zijn transfer beet. Antwerp ziet hem vertrekken naar Celtic Glasgow.

Aangezien Balikwisha ontbrak in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen, was het toen reeds duidelijk dat een uitgaande transfer nu echt wel op til was. In de dagen daarna bleek Celtic Glasgow de ploeg te zijn die het meest concrete interesse toonde. Alles is inmiddels beklonken: Balikwisha verlaat Antwerp na vier jaar.

"Balikwisha kwam 145 keer voor ons in actie en scoorde daarin 30 keer. Daar zaten enkele heel belangrijke doelpunten tussen, zoals de 1-2 - twee jaar geleden - in Athene tegen AEK die de poort naar de UEFA Champions League open zette. Balikwisha is ook één van de spelers die 'Den Dubbel' mee verwezenlijkte", zwaait Antwerp zijn speler uit.

Balikwisha hielp Antwerp aan trofeeën

Wat doelpunten en assists betreft had het misschien nog iets meer mogen zijn, maar Balikwisha is zeker wel belangrijk geweest voor Antwerp. Hij scoorde onder meer in de bekerfinale. Zowel op de website van Antwerp als op de site van Celtic Glasgow wordt de transfer officieel aangekondigd. Alle puntjes zijn dus inmiddels op de i gezet.

"Dit is de juiste stap voor mij, omdat Celtic een grote club is en domineert in de competitie", is de verklaring van Balikwisha voor zijn transfer. Hij heeft meteen een contract getekend voor vijf jaar. Hij zal bij Celtic Glasgow overigens ook een andere landgenoot tegenkomen. Arne Engels maakt immers al langer deel uit van de Schotse traditieclub.

Celtic kan versterking gebruiken

Manager Brendan Rogers maakt zich sterk dat Balikwisha belangrijk wordt voor Celtic. Zijn ploeg kan ook wel enige versterking gebruiken. Celtic ging deze week Europa rond, nadat het na strafschoppen door het Kazachse Kairat Almaty uit de Champions League werd gehouden.