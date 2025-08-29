Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Dolberg - Ordonez - Diawara
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 29/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Dolberg - Ordonez - Diawara
Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd
Royal Antwerp FC staat voor drukke transferdagen. De club zal nog enkele spelers verkopen, maar haalt ook nieuwe spelers binnen. Volgens L'Équipe is Mahamadou Diawara de volgende die naar de Bosuil komt. (Lees meer)
Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal
Alhoewel CEO Bob Madou onlangs nog benadrukte dat Club Brugge met de huidige kern de Champions League wil spelen, lijkt een vertrek van verdediger Joël Ordoñez onvermijdelijk. De Ecuadoraanse verdediger blijft bij zijn standpunt dat hij naar Marseille wil. (Lees meer)
Foto: © photonews
Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg
De uitschakeling in Europa hakt er stevig in bij Anderlecht. Niet alleen sportief, maar ook financieel. Paars-wit moet op zoek naar alternatieve inkomsten en lijkt daardoor sneller bereid om sterkhouders te laten vertrekken. (Lees meer)
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08