Cercle Brugge heeft felbegeerde en broodnodige spits beet

Cercle Brugge heeft felbegeerde en broodnodige spits beet
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge heeft eindelijk zijn felbegeerde centrumspits binnen. De Vereniging bereikte een akkoord met het Servische Backa Topola over de komst van Milos Pantovic.

De 23-jarige aanvaller, 1m85 groot, was al een tijdje een prioriteit voor Cercle. Zijn marktwaarde wordt geschat op 3,5 miljoen euro, maar de Bruggelingen betalen ongeveer 1,75 miljoen euro.

Pantovic heeft al internationale ervaring: hij speelde één wedstrijd voor de Servische nationale ploeg. Bij Backa Topola was hij de voorbije seizoenen een vaste waarde.

In 93 wedstrijden voor de Servische club scoorde Pantovic 28 keer en leverde hij 17 assists af. Hij zat er bovendien in zijn laatste contractjaar, wat de deal voor Cercle mogelijk maakte.

Na de medische testen zal Pantovic een contract voor vier seizoenen ondertekenen in Brugge. Daarmee haalt Cercle de diepe spits binnen die het al sinds het begin van de zomer zocht.

Ook Maccabi Tel Aviv en Panathinaikos toonden interesse, maar Pantovic kiest bewust voor een avontuur in de Jupiler Pro League.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Super Liga
Super Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
Backa Topola
Miloš Pantović

Meer nieuws

Cercle Brugge haalt jonge verdediger in huis, al zal die eerst mogen rijpen bij beloftenelftal

Cercle Brugge haalt jonge verdediger in huis, al zal die eerst mogen rijpen bij beloftenelftal

16:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Pantović - Stroeykens - Lammens - Romero - Onyedika - Diawara - Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Pantović - Stroeykens - Lammens - Romero - Onyedika - Diawara - Ordonez

15:53
Bondscoach Garcia legt uit waarom hij Seys en Vanhoutte nu opriep en waarom Batshuayi terugkeert

Bondscoach Garcia legt uit waarom hij Seys en Vanhoutte nu opriep en waarom Batshuayi terugkeert

16:00
1
Marc Degryse duidt de schuldigen aan van het Europees debacle van Anderlecht: "Vandenhaute ook voor de spiegel"

Marc Degryse duidt de schuldigen aan van het Europees debacle van Anderlecht: "Vandenhaute ook voor de spiegel"

15:30
1
STVV-spelers zullen rouwband dragen tegen Cercle Brugge

STVV-spelers zullen rouwband dragen tegen Cercle Brugge

12:50
Moet Club Brugge nog vrezen voor vertrekkers? Hayen helder na glansprestatie tegen Rangers Reactie

Moet Club Brugge nog vrezen voor vertrekkers? Hayen helder na glansprestatie tegen Rangers

15:15
1
KV Mechelen komt met update: excuses van Praet, goed nieuws over Raman en perceptie rond aanwinst uit de wereld geholpen Interview

KV Mechelen komt met update: excuses van Praet, goed nieuws over Raman en perceptie rond aanwinst uit de wereld geholpen

14:40
1
Bondscoach maakt selectie bekend: met Seys, Penders en Vanhoutte drie nieuwe namen, terugkeer Batshuayi

Bondscoach maakt selectie bekend: met Seys, Penders en Vanhoutte drie nieuwe namen, terugkeer Batshuayi

15:06
14
Glenn Claes speelt met Beerschot gastheer voor ex-club Lierse: "Het wordt een beladen wedstrijd"

Glenn Claes speelt met Beerschot gastheer voor ex-club Lierse: "Het wordt een beladen wedstrijd"

14:50
Komt er dan toch schot in de zaak bij Anderlecht? Stroeykens in beeld om vedette te vervangen bij topclub

Komt er dan toch schot in de zaak bij Anderlecht? Stroeykens in beeld om vedette te vervangen bij topclub

14:24
6
Strijd gaat door voor Senne Lammens: Manchester United onder tijdsdruk, entourage praat met andere club

Strijd gaat door voor Senne Lammens: Manchester United onder tijdsdruk, entourage praat met andere club

14:00
13
KAS Eupen haalt nieuwe middenvelder in huis met ervaring in de Ligue 1

KAS Eupen haalt nieuwe middenvelder in huis met ervaring in de Ligue 1

14:15
SK Beveren zoekt vierde zege én vierde clean sheet op rij, lukt het tegen Jong Gent?

SK Beveren zoekt vierde zege én vierde clean sheet op rij, lukt het tegen Jong Gent?

13:50
1
Dit zijn de tegenstanders van Genk in de Europa League: zeker niet onhaalbaar

Dit zijn de tegenstanders van Genk in de Europa League: zeker niet onhaalbaar

13:33
24
LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?

LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?

10:15
KV Kortrijk komt met opmerkelijk project voor eerste bekerwedstrijd

KV Kortrijk komt met opmerkelijk project voor eerste bekerwedstrijd

13:10
2
En wat nu met Besnik Hasi? Anderlecht-coach zwaar onder vuur na keuzes en spelniveau: "Ik aanvaard de kritiek"

En wat nu met Besnik Hasi? Anderlecht-coach zwaar onder vuur na keuzes en spelniveau: "Ik aanvaard de kritiek"

13:00
17
Invloedrijk Nederlands journalist begrijpt situatie Belgisch toptalent niet: "Visieloos"

Invloedrijk Nederlands journalist begrijpt situatie Belgisch toptalent niet: "Visieloos"

12:40
2
Hij was al afgeschreven, maar nu zit Anouar Ait El Hadj als basisspeler in de Champions League: "Tijd gekost"

Hij was al afgeschreven, maar nu zit Anouar Ait El Hadj als basisspeler in de Champions League: "Tijd gekost"

12:20
Club Brugge kan nog (overbodige?) verdediger kwijtspelen: Braziliaanse topclub komt aankloppen

Club Brugge kan nog (overbodige?) verdediger kwijtspelen: Braziliaanse topclub komt aankloppen

12:00
3
Wie zal Lukaku vervangen? Philippe Albert twijfelt niet en schuift onverwachte naam naar voor: "Hij, en niemand anders"

Wie zal Lukaku vervangen? Philippe Albert twijfelt niet en schuift onverwachte naam naar voor: "Hij, en niemand anders"

11:20
13
Mag Rudi Garcia deze jonge Belg niet vergeten? "Natuurlijk hoop ik erop"

Mag Rudi Garcia deze jonge Belg niet vergeten? "Natuurlijk hoop ik erop"

10:50
2
Ook Onyedika wordt weer benaderd: Club Brugge heeft duidelijk standpunt over sterkhouder

Ook Onyedika wordt weer benaderd: Club Brugge heeft duidelijk standpunt over sterkhouder

11:00
6
José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?)

José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?)

10:31
6
Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

10:00
29
Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd

Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd

09:30
11
📷 "We hebben jullie moeders gen****in de rosse buurt": het degoutante spandoek van de fans van AEK Athene

📷 "We hebben jullie moeders gen****in de rosse buurt": het degoutante spandoek van de fans van AEK Athene

09:00
9
Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal

Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal

08:40
6
Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal"

Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal"

08:20
6
Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

08:00
11
Ook deze Belgische profclub zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

Ook deze Belgische profclub zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

07:40
5
Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

07:20
25
Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

07:00
1
Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

06:00
4
Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"? Analyse

Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"?

23:30
7
Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 30/08 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 30/08 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 30/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Eldonte Eldonte over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Stigo12 Stigo12 over Bondscoach Garcia legt uit waarom hij Seys en Vanhoutte nu opriep en waarom Batshuayi terugkeert Joe Joe over Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op YoniVL YoniVL over Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd Joe Joe over Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal" Sv1978 Sv1978 over "Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene JCK JCK over Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"? Fransdubois67 Fransdubois67 over Bondscoach maakt selectie bekend: met Seys, Penders en Vanhoutte drie nieuwe namen, terugkeer Batshuayi Joris impe Joris impe over Marc Degryse duidt de schuldigen aan van het Europees debacle van Anderlecht: "Vandenhaute ook voor de spiegel" joris--82 joris--82 over Strijd gaat door voor Senne Lammens: Manchester United onder tijdsdruk, entourage praat met andere club Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved