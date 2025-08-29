Cercle Brugge heeft felbegeerde en broodnodige spits beet

Cercle Brugge heeft eindelijk zijn felbegeerde centrumspits binnen. De Vereniging bereikte een akkoord met het Servische Backa Topola over de komst van Milos Pantovic.

De 23-jarige aanvaller, 1m85 groot, was al een tijdje een prioriteit voor Cercle. Zijn marktwaarde wordt geschat op 3,5 miljoen euro, maar de Bruggelingen betalen ongeveer 1,75 miljoen euro.

Pantovic heeft al internationale ervaring: hij speelde één wedstrijd voor de Servische nationale ploeg. Bij Backa Topola was hij de voorbije seizoenen een vaste waarde.

In 93 wedstrijden voor de Servische club scoorde Pantovic 28 keer en leverde hij 17 assists af. Hij zat er bovendien in zijn laatste contractjaar, wat de deal voor Cercle mogelijk maakte.

Na de medische testen zal Pantovic een contract voor vier seizoenen ondertekenen in Brugge. Daarmee haalt Cercle de diepe spits binnen die het al sinds het begin van de zomer zocht.

Ook Maccabi Tel Aviv en Panathinaikos toonden interesse, maar Pantovic kiest bewust voor een avontuur in de Jupiler Pro League.