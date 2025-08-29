Strijd gaat door voor Senne Lammens: Manchester United onder tijdsdruk, entourage praat met andere club

Manchester United of Galatasaray: de toekomst van Senne Lammens (23) is nog niet duidelijk. De doelman van Antwerp ligt in de portefeuille van beide clubs, die elk een bod hebben uitgebracht dat met bonussen richting de 20 miljoen euro gaat. Antwerp kan door de concurrentie zelfs nog hoger mikken.

Volgens HLN blijft Lammens zelf voorkeur geven aan een avontuur in de Premier League, bij Manchester United. Bij de Engelse topclub is het echter onrustig en staat coach Ruben Amorim onder druk. Een persoonlijk akkoord met Lammens is er nog niet, al kan United zich gezien de gebrekkige prestaties van André Onana gedwongen voelen om extra te pushen.

Lammens’ entourage houdt alle opties open. Zijn makelaar reisde recent naar Monaco, waar hij de Champions League-loting bijwoonde en gesprekken voerde met een delegatie van Galatasaray. Het Turkse voorstel is persoonlijk en financieel aantrekkelijk, waardoor de onderhandelingen spannend blijven.



Turkije nog open tot 12 september

Galatasaray blijft daarnaast ook de piste rond Ederson verkennen, maar de gesprekken met Manchester City verlopen stroef. Dat maakt Lammens nog belangrijker voor de Turkse topclub, zowel op sportief als financieel vlak.

De komende dagen zullen cruciaal zijn voor de beslissing. Enkele dominosteentjes moeten nog vallen, waarna de Belgische doelman definitief kan kiezen tussen Engeland of Turkije.

Voorlopig is er nog geen zicht op een definitief akkoord. De transferdeadline in Engeland sluit maandagavond, terwijl in Turkije de periode doorgaat tot 12 september, waardoor de tijdsdruk op Lammens en Antwerp toeneemt.