Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd

Royal Antwerp FC staat voor drukke transferdagen. De club zal nog enkele spelers verkopen, maar haalt ook nieuwe spelers binnen. Volgens L'Équipe is Mahamadou Diawara de volgende die naar de Bosuil komt.

De 20-jarige Franse middenvelder wordt normaal gezien voor 500.000 euro gehuurd van Lyon, met een aankoopoptie van 3,5 miljoen euro. De deal zal volgens ingewijden snel afgerond worden. Antwerp profiteert van goede contacten tussen Overmars en Lyon.

Diawara is een jeugdproduct van PSG en kwam in de zomer van 2023 transfervrij naar Lyon. Daar kreeg hij weinig speeltijd: 408 minuten in 16 wedstrijden. Vorig seizoen werd hij een halfjaar uitgeleend aan Le Havre, waar hij in 15 duels 580 minuten speelde.

Ademruimte na uitgaande transfers

Bij Antwerp moet Diawara mogelijk een vertrek opvangen. Mahamadou Doumbia geniet nog steeds interesse van andere clubs, en de club heeft financiële nood om enkele spelers te verkopen. Ook Senne Lammens kan deze zomer nog vertrekken richting Galatasaray of Manchester United.

Sportief directeur Marc Overmars ziet Diawara als een interessante versterking voor het middenveld. Zijn technische kwaliteiten en spelinzicht kunnen Antwerp meer creativiteit en stabiliteit geven in de opbouw.

De komende dagen lijkt er nog veel te bewegen bij Antwerp, dat met de miljoenen van Michel-Ange Balikwisha al wat ademruimte kreeg. Lammens lijkt ook nog meer dan 20 miljoen euro te gaan opbrengen.