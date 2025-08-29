'Twee problemen duiken op bij transfer van Kasper Dolberg naar Celtic'

Foto: © photonews

De Schotse topclub Celtic heeft haar oog laten vallen op Kasper Dolberg, maar de onderhandelingen met RSC Anderlecht verlopen moeizaam. Twee kernproblemen bemoeilijken de transfer.

Celtic heeft inmiddels een eerste officieel bod uitgebracht op Kasper Dolberg. Dat voorstel ligt echter ver onder de verwachtingen van Anderlecht, dat mikt op een bedrag van minstens 10,5 miljoen euro plus prestatiegebonden bonussen.

13 miljoen euro

Dat meldt Het Laatste Nieuws. De Schotse kampioen lijkt zich bewust van de noodzaak om het bod op te trekken, aangezien insiders aangeven dat Celtic in staat zou zijn om tot 12 à 13 miljoen euro te gaan.

Hoewel het eerste bod als een openingszet kan worden beschouwd, is het voor Anderlecht onvoldoende om de onderhandelingen echt op gang te brengen. De club wil de waarde van Dolberg, die nog een belangrijke rol speelt in de sportieve plannen, niet zomaar laten ondersneeuwen.

Salarisvoorstel stuit op weerstand

Naast de transfersom vormt ook het loonvoorstel een struikelblok. In Deense media wordt gesproken over een vierjarig contract, maar het salaris dat Celtic voorstelt, zou volgens ingewijden niet in verhouding staan tot Dolbergs marktwaarde en ervaring.

Zonder een aangepast loonvoorstel lijkt de kans klein dat hij zijn handtekening zet onder een contract in Glasgow. Hoewel er nog andere clubs interesse tonen in Dolberg, lijken die pistes momenteel niet concreet genoeg.

Zowel Anderlecht als de speler zelf beschouwen die opties als minder aantrekkelijk, zowel sportief als financieel. Celtic blijft dus de meest waarschijnlijke bestemming, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan.

