Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Faes

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 30/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Faes

Geen Rode Duivel meer: 'Wout Faes steekt tandje bij in onderhandelingen'

Wout Faes is niet opgenomen in de selectie van de Rode Duivels voor de komende interlands. Zijn beperkte speelminuten bij Leicester City en lopende transferonderhandelingen lijken daarbij een doorslaggevende rol te spelen. (Lees meer)