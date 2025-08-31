Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Gudjohnsen

OFFICIEEL: Andri Gudjohnsen heeft transfer beet en verlaat KAA Gent

KAA Gent neemt afscheid van Andri Gudjohnsen. De IJslandse spits trekt naar het Engelse Blackburn Rovers. (Lees meer)