Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Gudjohnsen
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 31/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Gudjohnsen
OFFICIEEL: Andri Gudjohnsen heeft transfer beet en verlaat KAA Gent
KAA Gent neemt afscheid van Andri Gudjohnsen. De IJslandse spits trekt naar het Engelse Blackburn Rovers. (Lees meer)
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08