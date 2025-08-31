📷 'Nog twee opties voor Raskin om te vertrekken, maar Rangers FC stelt zijn eisen'

De toekomst van Nicolas Raskin bij Rangers FC nadert een beslissend moment. Met het einde van de transferperiode in zicht blijven er nog twee concrete pistes open voor een vertrek, al stelt de Schotse club duidelijke voorwaarden.

Nicolas Raskin staat momenteel voor een mogelijke overstap naar de Engelse Premier League. Crystal Palace en Wolverhampton Wanderers worden genoemd als de twee clubs die actief werk maken van zijn komst.

Beide ploegen zouden de middenvelder willen versterken in de laatste fase van de transferwindow, waarbij de interesse zich concentreert op een constructie met beperkte risico’s.

Voorwaarden van Rangers

FC Rangers FC heeft zich bereid verklaard om mee te werken aan een vertrek van Raskin, maar stelt daarbij duidelijke eisen. De club is niet geïnteresseerd in een eenvoudige uitleenbeurt: een tijdelijke overgang wordt enkel overwogen indien er een verplichte aankoopoptie aan verbonden is.

Daarmee wil Rangers zich indekken tegen een scenario waarin de speler zonder rendement terugkeert. Met het sluiten van de transfermarkt in zicht, moeten zowel de geïnteresseerde clubs als Rangers snel handelen.

Definitieve oplossing

Een definitieve beslissing over Raskins toekomst wordt dan ook verwacht vóór het einde van de transferperiode. De speler zelf zou openstaan voor een nieuwe uitdaging. Transfermarkt schat de marktwaarde van Raskin op 10 miljoen euro.