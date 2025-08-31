'Vandaag in de selectie, morgen bij nieuwe ploeg verwacht: Union SG speelt Castro-Montes kwijt'

'Vandaag in de selectie, morgen bij nieuwe ploeg verwacht: Union SG speelt Castro-Montes kwijt'
Foto: © photonews

Union Saint-Gilloise lijkt op het punt te staan afscheid te nemen van Alessio Castro-Montes. De Belgische flankspeler wordt morgen in Keulen verwacht voor medische tests, in het kader van een nakende overstap naar 1. FC Köln.

Volgens informatie van Patrick Berger van Sky Sports Deutschland heeft 1. FC Köln een akkoord bereikt met Alessio Castro-Montes over een transfer. De 28-jarige speler van Union SG, die zowel op de linker- als rechterflank inzetbaar is, staat dicht bij een overgang naar de Bundesliga-club.

Morgen al medische proeven

De onderhandelingen tussen Union SG en Köln zijn nog gaande, maar bevinden zich in een vergevorderd stadium. De speler zou volgens planning morgen in Keulen arriveren voor medische tests. Zijn komst wordt gezien als een directe oplossing voor het mislukte dossier rond Raphael Obermair van SC Paderborn, wiens transfer naar Köln uiteindelijk niet doorging.

Bij Union SG speelde hij een belangrijke rol in het systeem van de Brusselse club, waar hij zowel defensief als offensief zijn waarde bewees. Zijn flexibiliteit maakt hem aantrekkelijk voor een ploeg die tactisch wil kunnen schakelen.

De Duitse club heeft zich de afgelopen weken actief getoond op de transfermarkt en ziet in Castro-Montes een betrouwbare versterking. De speler zelf zou openstaan voor een nieuwe uitdaging in de Bundesliga, waar hij zich verder wil ontwikkelen.

In wedstrijdselectie

Opvallend is dat Castro-Montes vandaag nog deel uitmaakt van de wedstrijdselectie van Union SG. Indien de medische tests in Keulen succesvol verlopen en de clubs tot een definitieve overeenkomst komen, zou dit zijn laatste optreden in Belgische loondienst kunnen zijn.

Union SG lijkt zich intussen voor te bereiden op het vertrek van de flankspeler. De club beschikt over alternatieven binnen de kern, maar zal mogelijk ook de markt verkennen voor een vervanger. De technische staf zal moeten anticiperen op het verlies van een ervaren kracht.

