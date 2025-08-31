'Carl Hoefkens wil opnieuw speler van Club Brugge naar Nederland halen'

NAC Breda heeft bij Club Brugge geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Shandre Campbell. De Zuid-Afrikaanse aanvaller van twintig jaar staat op het verlanglijstje van trainer Carl Hoefkens, die hem graag aan zijn selectie zou toevoegen.

De jonge flankaanvaller maakte dit seizoen indruk met een opvallend doelpunt tegen Zulte Waregem. Al waren dat ook de enige 7 speelminuten die hij dit seizoen in actie kwam voor het A-elftal van Club Brugge.

Offensieve versterking

Zijn profiel sluit echter aan bij de noden van NAC Breda, dat op zoek is naar offensieve versterking. De interesse komt niet onverwacht, gezien de eerdere connectie tussen Hoefkens en Club Brugge.

Hoefkens, die eerder als hoofdtrainer actief was bij Club Brugge, kent de werking van blauwzwart en heeft nog steeds zicht op talentvolle spelers binnen hun kern.

Zijn interesse in Campbell, zoals Het Nieuwsblad meldt, lijkt dan ook voort te komen uit een gerichte scouting en een duidelijke visie op het type speler dat hij aan zijn ploeg wil toevoegen.

Of Club Brugge bereid is om Campbell te laten vertrekken, blijft voorlopig onduidelijk. De club beschikt over meerdere opties op de flank, maar ziet in Campbell ook een groeipotentieel voor de toekomst.

Huurovereenkomst

Een uitleenbeurt zou een tussenoplossing kunnen zijn, waarbij de speler ervaring opdoet in de Nederlandse competitie zonder definitief afscheid te nemen van Brugge. Voor NAC Breda zou de komst van Campbell een welkome aanvulling betekenen.

De club wil zich versterken met jonge, dynamische spelers die op korte termijn inzetbaar zijn en op lange termijn waarde kunnen creëren. De Eredivisie biedt een platform waar talent zich snel kan ontwikkelen, wat de aantrekkelijkheid van een overstap vergroot.