'Nieuwe ontwikkelingen in dossier Senne Lammens: rollen omgedraaid na zet van Man United'

Aston Villa heeft concrete stappen gezet richting Royal Antwerp voor doelman Senne Lammens. Een nieuwe wending, na alle belangstelling van Manchester United.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft Aston Villa officieel contact opgenomen met Royal Antwerp om de beschikbaarheid van Lammens te toetsen.

Belangrijkste kandidaat

De Belgische keeper komt nadrukkelijk in beeld als potentiële vervanger van Emiliano Martínez, mocht die vertrekken. De situatie rond Lammens is recent in een stroomversnelling geraakt.

De Engelse club beschouwt hem als een van de belangrijkste opties, naast Diogo Costa, voor het geval Martínez vertrekt. En daar is een goede reden voor.

De interesse in Lammens is niet nieuw, maar kreeg een andere dimensie nadat Manchester United gesprekken aanknoopte met Aston Villa over Martínez. Terwijl Lammens eigenlijk op weg was naar Man United.

Domino-effect

De onderhandelingen tussen Manchester United en Aston Villa over Martínez hebben een domino-effect veroorzaakt. Door deze gesprekken is Villa genoodzaakt versneld te handelen op de transfermarkt, want de transfermarkt sluit morgen al in Engeland.

Romano bevestigt dat Villa Lammens nu als een serieuze optie beschouwt. De jonge doelman, die eerder al indruk maakte bij Antwerp, heeft een prijskaartje van 20 miljoen euro.