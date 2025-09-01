Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Schoofs

KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem

Union heeft zijn zinnen gezet op een vervanger voor Charles Vanhoutte, die op weg lijkt naar een transfer naar OGC Nice. Het oog is daarbij gevallen op Rob Schoofs van KV Mechelen. De landskampioen ziet in hem de ideale pion om de balans op het middenveld te bewaren. (Lees meer)