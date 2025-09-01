Done deal: Antwerp heeft gewenste versterking op het middenveld beet

Het hing al een hele dag in de lucht en ondertussen is het ook officieel. Isaac Babadi ruilt PSV op huurbasis in voor Royal Antwerp FC. De 20-jarige middenvelder zal tot het einde van het seizoen stamnummer 1 uitkomen.

Zowel Antwerp als PSV Eindhoven hebben inmiddels het nieuws bevestigd dat Isaac Babadi van PSV Eindhoven naar Royal Antwerp FC trekt voor één seizoen.

The Great Old huurt de speler namelijk van De Lampenclub. Beide ploegen hebben dat op hun sociale media ondertussen laten weten.



Babadi is a Red! 🔥🔴⚪

"Nederlander Isaac Babadi (20) versterkt tot eind dit seizoen de rangen van RAFC. Onze club huurt 'm van de Nederlandse kampioen PSV. Babadi is een aanvallende middenvelder die de voorbije twee seizoenen geregeld speelgelegenheid kreeg, ook in de Champions League", aldus Antwerp.

“Ik heb een heel goed en warm gevoel bij deze club”, vertelt de 20-jarige Babadi op de webstek van PSV. “Bij PSV heb ik de afgelopen jaren veel geleerd. Bij Antwerp hoop ik dat te kunnen laten zien en mezelf daarnaast verder te kunnen ontwikkelen op een hoog niveau.

Good luck this season in 🇧🇪, Icey!



Here's to great progress ahead 📈

Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart gaat wat dieper in op de zaak: “Net zoals voor Tygo Land is het ook voor Isaac belangrijk dat hij in deze fase van zijn carrière veel speelminuten gaat maken op een zo hoog mogelijk niveau.”

“Antwerp is wat Isaac en ons betreft een mooie club om dat in de praktijk te gaan brengen. We wensen Isaac heel veel succes toe en hebben er alle vertrouwen in dat we hem volgend jaar als een completere speler weer terugzien op het veld in Eindhoven.”