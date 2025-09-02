Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Lukebakio - Leoni
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 02/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lukebakio - Leoni
OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details
Dodi Lukebakio zocht voor het einde van de zomermercato nog een nieuwe club. De Rode Duivel gaat uiteindelijk zijn weg in Portugal vervolgen. (Lees meer)
Foto: © photonews
Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club"
Théo Leoni heeft Anderlecht aan het einde van de transferperiode nog verlaten. De voormalige publiekslieveling van het Lotto Park trekt naar Stade de Reims. (Lees meer)
