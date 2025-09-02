Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Lukebakio - Leoni

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 02/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lukebakio - Leoni

OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details

Dodi Lukebakio zocht voor het einde van de zomermercato nog een nieuwe club. De Rode Duivel gaat uiteindelijk zijn weg in Portugal vervolgen. (Lees meer)