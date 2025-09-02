OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

Charleroi heeft de transfer van Mondy Prunier naar Eupen bevestigd. De Haïtiaanse aanvaller wordt uitgeleend tot het einde van het seizoen.

Een jaar geleden haalde Charleroi Mondy Prunier op bij FC Versailles en leende het hem meteen uit aan Francs Borains. De Haïtiaanse aanvaller liet daar zijn waarde zien met 10 doelpunten in het Stade Robert Urbain.

Ondanks de vooruitgang onder leiding van Karim Belhocine, keerde hij niet terug naar Charleroi als een potentiële basisspeler. De Mil heeft hem dit seizoen dan ook nog geen enkele keer geselecteerd.

Een tweede seizoen in de opstap naar de elite

Zoals verwacht heeft Sporting hem opnieuw uitgeleend om meer speeltijd te krijgen. Net als vorig seizoen wordt dat in 1B. Het is Eupen geworden dat hem uiteindelijk heeft overgenomen.

De ploeg versterkt zich dus met een nieuwe nummer negen en voegt gewicht toe aan zijn aanvallende sector. Versterking die zeer welkom was, vooral na het afscheid van Renaud Emond.

Het is de tweede aanvaller die Eupen heeft deze transferperiode binnen hengelde. Eerst was er de komst van Daniel Kasper van Greuther Fürth.