OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details

Dodi Lukebakio zocht voor het einde van de zomermercato nog een nieuwe club. De Rode Duivel gaat uiteindelijk zijn weg in Portugal vervolgen.

Vorig seizoen was Dodi Lukebakio de beste speler van een onherkenbaar FC Sevilla. Met 11 doelpunten in La Liga, wist de 27-jarige Brusselaar Benfica te charmeren. Hij trekt officieel naar de club uit Lissabon.

Lukebakio heeft een contract van vijf jaar getekend in de Portugese hoofdstad, waarmee hij Sevilla meteen 20 miljoen (plus 4 miljoen aan bonussen) oplevert. Met deze transfer zal hij opnieuw de Champions League kunnen spelen.

De Rode Duivel volgt in de voetsporen van andere Belgische spelers die het shirt van Benfica hebben gedragen, zoals Michel Preud'Homme, Mile Svilar, Axel Witsel en Jan Vertonghen: "Ik ben hier om te laten zien wat voor speler ik ben en om het team te helpen. Het is een fantastisch gevoel. Ik heb veel advies ingewonnen, ik wist al dat het een grote club was, maar ik was verrast omdat iedereen er zo lovend over was. Ik heb net getekend, maar kijk er nu al naar uit om in dit stadion te spelen."

Al de zesde verschillende competitie in zijn carrière

De voormalige belofte van Anderlecht weet dat er hoge verwachtingen zijn: "Ik heb enorm veel berichten van supporters op social media ontvangen, dat raakt me diep. Ik kijk ernaar uit om al die liefde op het veld terug te geven."

Presteren in Portugal kan hem ook helpen om weer in beeld te komen bij de Rode Duivels: Lukebakio heeft nog geen basisplaats gekregen van Rudi Garcia en werd niet geselecteerd voor de wedstrijden tegen Liechtenstein en Kazachstan.