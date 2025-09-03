Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Verschaeren - Pavlic

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Verschaeren - Pavlic
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 03/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Verschaeren - Pavlic

Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

Union Saint-Gilloise heeft voor een verrassing gezorgd door een last-minute versterking aan te kondigen. Ivan Pavlic trekt naar de club uit de hoofdstad. (Lees meer)

Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

Yari Verschaeren lijkt al maanden op weg naar de uitgang bij Anderlecht, maar een concrete stap is er nog altijd niet gezet. Toch blijft zijn naam opduiken in buitenlandse media, die hem blijven linken aan mogelijke transfers. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

20:00
Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

20:00
Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

19:40
Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

19:20
9
Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

19:00
3
Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

18:50
Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

18:40
1
Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht

Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht

18:20
Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

18:00
3
Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

17:40
Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

17:20
3
Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

17:00
4
KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

16:30
5
Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

16:00
2
Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

15:30
29
De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

15:00
7
Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

14:30
Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

14:00
Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

13:30
7
Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

13:10
Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

13:00
5
Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

12:40
5
🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

12:20
4
Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

12:10
Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

12:00
1
75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? Analyse

75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht?

11:40
14
Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

11:20
25
De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

11:00
'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

10:40
3
Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

10:20
1
OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

10:10
Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"

Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"

10:00
17
'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

09:41
19
OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

09:20
5
Champions League geweigerd: Andi Zeqiri op weg naar andere bestemming in Jupiler Pro League?

Champions League geweigerd: Andi Zeqiri op weg naar andere bestemming in Jupiler Pro League?

09:00
1
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis

08:50
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

voedsel voedsel over Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling" petedonk petedonk over Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt Obiku Obiku over Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water Erwin Wille Erwin Wille over KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer" H.J. H.J. over Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels Lucky Nilis Lucky Nilis over De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved