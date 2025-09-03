Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Verschaeren - Pavlic

Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

Union Saint-Gilloise heeft voor een verrassing gezorgd door een last-minute versterking aan te kondigen. Ivan Pavlic trekt naar de club uit de hoofdstad. (Lees meer)

Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

Yari Verschaeren lijkt al maanden op weg naar de uitgang bij Anderlecht, maar een concrete stap is er nog altijd niet gezet. Toch blijft zijn naam opduiken in buitenlandse media, die hem blijven linken aan mogelijke transfers. (Lees meer)