Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Verschaeren - Pavlic
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 03/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Verschaeren - Pavlic
Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan
Union Saint-Gilloise heeft voor een verrassing gezorgd door een last-minute versterking aan te kondigen. Ivan Pavlic trekt naar de club uit de hoofdstad. (Lees meer)
Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder
Yari Verschaeren lijkt al maanden op weg naar de uitgang bij Anderlecht, maar een concrete stap is er nog altijd niet gezet. Toch blijft zijn naam opduiken in buitenlandse media, die hem blijven linken aan mogelijke transfers. (Lees meer)
