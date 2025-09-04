Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Shiogai

Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar

Na de lucratieve transfer van Kasper Dolberg naar Ajax staat Anderlecht voor een sportieve uitdaging. Met de Deense spits verliest paars-wit zijn beste afwerker én een bepalende pion in de aanval.