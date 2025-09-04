Union SG doet nog een opvallende JPL-transfer

Union SG lijkt nog een speler te gaan verliezen. Henok Teklab, die werd afgeremd door blessures en nooit echt kon doorbreken in Brussel, staat op het punt om naar OH Leuven te trekken.

Bij Union Saint-Gilloise gaat de 'grote' schoonmaak door. Na verschillende vertrekken deze zomer, staat een andere speler op het punt de club te verlaten. Er wordt momenteel gewerkt aan een transfer voor Henok Teklab, volgens Het Laatste Nieuws.

De aanvaller heeft nooit echt zijn plek kunnen vinden in Brussel. Twee jaar geleden kwam hij over van Preußen Münster, uit de vierde Duitse divisie. Uiteindelijk heeft hij niet aan de verwachtingen voldaan.

Blessures hebben niet geholpen. Zijn teller staat op één doelpunt en drie assists in 39 wedstrijden. Een te lage output in een team dat steeds hoger mikt.

Teklab werd buiten de selectie gehouden voor de Champions League. Hij maakt deel uit van de sanering die Sébastien Pocognoli wil doorvoeren om de spelersgroep te verlichten.

Het volgende hoofdstuk in zijn carrière zal hij in Leuven beleven. Net als Casper Terho hoopt Teklab daar weer speeltijd te vinden en zijn carrière nieuw leven in te blazen. Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van 800.000 euro.