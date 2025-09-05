Transfernieuws en Transfergeruchten 05/09: Teklab

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/09: Teklab
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/09: Teklab

OFFICIEEL: OH Leuven heeft nieuwe aanvallende versterking beet

Het is officieel, Union Saint-Gilloise zet Henok Teklab aan de kant. De linkervleugelspeler sluit zich aan bij OH Leuven. (Lees meer)


