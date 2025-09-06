Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Skoras
Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent
Michal Skoras zal een opvallende transfer maken. De 25-jarige Poolse winger zal naar KAA Gent trekken. (Lees meer)
