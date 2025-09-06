'Besiktas toont interesse in groot Belgisch talent'

Gaat Mika Godts Ajax Amsterdam verlaten... voor Turkije? Lokale bronnen melden in ieder geval interesse van Besiktas.

Turkije toont deze zomer duidelijk interesse in Belgisch talent, zelfs als dat tot nu toe zonder succes is geweest. Na de interesse van Galatasaray in Senne Lammens en de geruchten rond Leandro Trossard bij Fenerbahçe en Besiktas, wordt nu ook Mika Godts in verband gebracht met een transfer naar Turkije.

En opnieuw is het Besiktas dat interesse toont in het grote Belgische talent van Ajax. De club uit Istanboel wil kwaliteit in zijn aanvallende sector brengen.

Het Turkse medium Kartal Records meldt dit nieuws. Godts staat op de radar van Besiktas, dat bereid is te profiteren van zijn ietwat onzekere situatie bij Ajax. De 20-jarige Belg heeft dit seizoen namelijk al minder speeltijd gehad in Amsterdam.

Mika Godts, die gehinderd wordt door een blessure, speelde 55 minuten in de eerste vier Nederlandse competitiewedstrijden. Hij werd al gelinkt aan een vertrek naar Napoli, dat uiteindelijk Noa Lang heeft aangetrokken.

Het is nog niet bekend of Godts en Ajax bereid zijn om een vertrek van het grote Belgische talent te overwegen. Aan interesse geen gebrek, zo lijkt.