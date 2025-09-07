Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Salifou - Sobol

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Salifou - Sobol
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Salifou - Sobol

Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

Standard Luik zoekt nog versterking in de slotweken van de mercato en daarbij is een oude bekende van het Belgische voetbal opnieuw in beeld. De club heeft haar zinnen gezet op Eduard Sobol. (Lees meer)

KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken
Foto: © photonews

KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken

De mercato is nog niet gedaan bij KV Mechelen. Na de komst van offensieve middenvelder Mathis Servais en flankspeler Myron van Brederode staat nu ook de transfer van een defensieve versterking op til. (Lees meer)


