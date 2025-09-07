Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Salifou - Sobol
Foto: © Photonews
Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam
Standard Luik zoekt nog versterking in de slotweken van de mercato en daarbij is een oude bekende van het Belgische voetbal opnieuw in beeld. De club heeft haar zinnen gezet op Eduard Sobol. (Lees meer)
Foto: © photonews
KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken
De mercato is nog niet gedaan bij KV Mechelen. Na de komst van offensieve middenvelder Mathis Servais en flankspeler Myron van Brederode staat nu ook de transfer van een defensieve versterking op til. (Lees meer)
