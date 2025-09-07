Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Salifou - Sobol

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Salifou - Sobol

Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

Standard Luik zoekt nog versterking in de slotweken van de mercato en daarbij is een oude bekende van het Belgische voetbal opnieuw in beeld. De club heeft haar zinnen gezet op Eduard Sobol. (Lees meer)