KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken

De mercato is nog niet gedaan bij KV Mechelen. Na de komst van offensieve middenvelder Mathis Servais en flankspeler Myron van Brederode staat nu ook de transfer van een defensieve versterking op til.

Malinwa is immers bezig met het afronden van de komst van Dikeni Salifou. De 22-jarige middenvelder werd geboren in Duitsland maar koos op internationaal vlak voor Togo. Met zijn 1,91 meter brengt hij fysiek en balans op het middenveld, een profiel dat bij Mechelen goed kan gebruikt worden.

Salifou genoot zijn jeugdopleiding bij Augsburg en werd drie jaar geleden opgepikt door Werder Bremen. Daar kwam hij echter slechts één keer in actie in het eerste elftal, waardoor zijn doorbraak uitbleef.

Om speelminuten te maken werd hij vorig seizoen uitgeleend aan Austria Klagenfurt in de Oostenrijkse Bundesliga. Daar groeide hij uit tot vaste titularis en deed hij de nodige ervaring op tegen sterke tegenstanders.

In het AFAS Stadion moet Salifou mee het vertrek van sterkhouder Rob Schoofs helpen opvangen. Zijn verdedigende kracht en lengte maken hem een welkome pion op het middenveld van Mechelen.

Met Servais, Van Brederode en nu ook Salifou lijkt KV Mechelen de kern stap voor stap te herschikken. De club kiest duidelijk voor jonge spelers met groeimarge die zich in de Jupiler Pro League verder kunnen ontwikkelen.