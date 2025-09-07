Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

Standard Luik zoekt nog versterking in de slotweken van de mercato en daarbij is een oude bekende van het Belgische voetbal opnieuw in beeld. De club heeft haar zinnen gezet op Eduard Sobol.

De Oekraïense linksback speelt momenteel bij Strasbourg, maar komt daar nauwelijks aan bod. Een vertrek lijkt dan ook onvermijdelijk. Standard wil toeslaan en onderhandelt al met de Franse club.

Voor de Rouches zou Sobol geen onbekende zijn. Hij droeg eerder het shirt van KRC Genk en beleefde zijn beste jaren bij Club Brugge, waar hij meermaals kampioen werd en ook Champions League-ervaring opdeed.

Die bagage maakt hem een interessante optie voor Standard, dat volop in wederopbouw is. Met een nieuwe trainer en een vernieuwd sportief beleid hoopt de club opnieuw aansluiting te vinden bij de top van België.

Realistisch

Sobol zelf ligt nog tot 2026 onder contract in Frankrijk, maar gezien zijn beperkte rol daar is een definitieve transfer bespreekbaar. Zijn marktwaarde blijft bovendien relatief haalbaar voor Standard.

Een terugkeer naar de Jupiler Pro League lijkt dus realistisch. Mocht de deal rondkomen, krijgt Standard er een ervaren kracht bij die het Belgische voetbal door en door kent.