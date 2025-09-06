'Goed nieuws voor Senne Lammens: niet hij maar andere keeper op weg naar Turkije en zo heeft hij concurrent minder'

'Goed nieuws voor Senne Lammens: niet hij maar andere keeper op weg naar Turkije en zo heeft hij concurrent minder'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Senne Lammens zal het met plezier aanzien. Hij krijgt wellicht met een concurrent minder te maken bij Manchester United en is zo wat dichter bij het veroveren van zijn plek onder de lat op Old Trafford.

In Engeland gonst het van de transfergeruchten rond André Onana. De Kameroener zakte al meer dan eens door het ijs bij Manchester United. Indien hij moest blijven, blijft hij echter een serieuze concurrent voor Lammens om mee rekening te houden. Op dat vlak is er goed nieuws voor de Belg: Onana zou haast zeker vertrekken.

Transferspecialist Fabrizio Romano meldt dat Manchester United een overeenkomst heeft bereikt met Trabzonspor over een uitleenbeurt van Onana. De Afrikaan ligt nog tot 2028 onder contract bij Man United. Als hij op een andere bestemming wilde gaan keepen, moest er sowieso een oplossing gevonden worden tussen de betrokken clubs.

Lees ook... Bondscoach Kazachstan verstuurt stevig signaal richting Rode Duivels en doet uit de doeken hoe hij hen wil verrassen

Onana moet zelf beslissen

Manchester United en Trabzonspor zouden het nu wel mondeling eens zijn over een tijdelijke overstap van Onana. Dat betekent dat de bal nu volledig in het kamp ligt van de 29-jarige doelman. Ziet hij het zitten om ManU en de Premier League te verlaten voor een avontuur in Turkije? Het is nu aan hem zelf om de knoop door te hakken.

United of Turkije: die keuze zal Senne Lammens bekend in de oren klinken. Zolang het akkoord met United niet honderd procent een feit was, schermde Lammens bijvoorbeeld ook nog met interesse van Galatasaray. Het kon voor de ex-keeper van Antwerp ook beide kanten op gaan, maar uiteindelijk is Manchester United toch overstag gegaan.

Concurrentiestrijd bij ManU gaat verder

Als Onana vertrekt bij de Engelse topclub, betekent dat logischerwijs voor Lammens een concurrent minder. Over de concurrentiestrijd tussen de keepers van United is sowieso het laatste woord nog niet geschreven. De transfermarkt in Turkije is open tot 12 september.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Manchester United
België
Senne Lammens
Amadou Onana

Meer nieuws

Bondscoach Kazachstan verstuurt stevig signaal richting Rode Duivels en doet uit de doeken hoe hij hen wil verrassen

Bondscoach Kazachstan verstuurt stevig signaal richting Rode Duivels en doet uit de doeken hoe hij hen wil verrassen

21:20
Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia

Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia

20:30
2
De Bruyne laat zich uit over Anderlecht en 'Napoli-Belgen' Lukaku en Mertens: "Romelu werkt aan zichzelf in België"

De Bruyne laat zich uit over Anderlecht en 'Napoli-Belgen' Lukaku en Mertens: "Romelu werkt aan zichzelf in België"

19:00
Rudi Garcia knipoogt richting verschillende nieuwkomers bij Rode Duivels tegen Kazachstan

Rudi Garcia knipoogt richting verschillende nieuwkomers bij Rode Duivels tegen Kazachstan

18:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Botaka - Lammens - Onana - Skoras

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Botaka - Lammens - Onana - Skoras

20:00
Geen wittebroodsweken na vertrek bij RSC Anderlecht: Kasper Dolberg krijgt te maken met harde kritiek

Geen wittebroodsweken na vertrek bij RSC Anderlecht: Kasper Dolberg krijgt te maken met harde kritiek

21:00
Van de Standard-revolutie naar de cocon van de Rode Duivels: zware uitdaging voor sterke man

Van de Standard-revolutie naar de cocon van de Rode Duivels: zware uitdaging voor sterke man

16:30
Transferdomper voor STVV: Truienaars grijpen naast CPL-aanvaller

Transferdomper voor STVV: Truienaars grijpen naast CPL-aanvaller

20:45
Union SG heeft ervaren speler gevonden voor U23: ex-speler van KAA Gent nu in loondienst bij Belgische landskampioen

Union SG heeft ervaren speler gevonden voor U23: ex-speler van KAA Gent nu in loondienst bij Belgische landskampioen

20:00
Bij deze CPL-club hopen ze op... Club Brugge in de Croky Cup: "Eerst Zulte Waregem uitschakelen, dat mag ook"

Bij deze CPL-club hopen ze op... Club Brugge in de Croky Cup: "Eerst Zulte Waregem uitschakelen, dat mag ook"

18:45
1
Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld"

Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld"

09:00
9
🎥 📷 Celine Van Ouytsel vindt liefde bij collega-Antwerpsupporter: DIW komt met passend antwoord De derde helft

🎥 📷 Celine Van Ouytsel vindt liefde bij collega-Antwerpsupporter: DIW komt met passend antwoord

18:00
Done deal: KV Mechelen haalt winger op bij Nederlandse topclub

Done deal: KV Mechelen haalt winger op bij Nederlandse topclub

17:30
4
Vandenbempt kritisch richting Coucke: "Ronduit kwalijk en nog nooit gezien"

Vandenbempt kritisch richting Coucke: "Ronduit kwalijk en nog nooit gezien"

17:00
2
OFFICIEEL: Dender heeft nieuwe hoofdcoach beet en plukt die weg bij Club Brugge

OFFICIEEL: Dender heeft nieuwe hoofdcoach beet en plukt die weg bij Club Brugge

16:58
6
Wat een carrièreswitch: Club Brugge haalt absolute succescoach in huis ... uit het volleybal

Wat een carrièreswitch: Club Brugge haalt absolute succescoach in huis ... uit het volleybal

16:00
2
📷 Wat een plaatje: Dries Mertens komt met groot (of klein) nieuws De derde helft

📷 Wat een plaatje: Dries Mertens komt met groot (of klein) nieuws

14:30
1
Peter Vandenbempt is zwaar onder de indruk van Rode Duivel: "In geen tijd ontwikkeld tot uitblinker"

Peter Vandenbempt is zwaar onder de indruk van Rode Duivel: "In geen tijd ontwikkeld tot uitblinker"

08:20
2
Speelt Club Brugge nog een aanvaller kwijt? 'Persoonlijk akkoord gevonden'

Speelt Club Brugge nog een aanvaller kwijt? 'Persoonlijk akkoord gevonden'

15:30
5
Ambitieuze JPL-club haalt versterking op in Zwitserland

Ambitieuze JPL-club haalt versterking op in Zwitserland

15:00
BREAKING: Met beetje uitstel door Belgische beloften, maar KV Mechelen troeft Standard af en stelt 'nieuwe Schoofs' voor

BREAKING: Met beetje uitstel door Belgische beloften, maar KV Mechelen troeft Standard af en stelt 'nieuwe Schoofs' voor

14:00
3
'Nicky Hayen speelt cruciale pion met verleden bij Antwerp en Gent kwijt aan Dender'

'Nicky Hayen speelt cruciale pion met verleden bij Antwerp en Gent kwijt aan Dender'

13:30
1
KAA Gent rondt deal af en stelt nieuwkomer meteen voor: "Wil Gent terugbrengen naar de top waar de club hoort"

KAA Gent rondt deal af en stelt nieuwkomer meteen voor: "Wil Gent terugbrengen naar de top waar de club hoort"

13:00
9
🎥 Zware straf voor Luis Suárez, die ook zwaar over de schreef gaat

🎥 Zware straf voor Luis Suárez, die ook zwaar over de schreef gaat

12:20
1
Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent

Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent

12:00
18
Frankrijk maakt indruk tegen Oekraïne, 5-0 zege luidt nieuw tijdperk in bij Italië

Frankrijk maakt indruk tegen Oekraïne, 5-0 zege luidt nieuw tijdperk in bij Italië

11:00
PSG komt met slecht nieuws over Luis Enrique: "Hij zal geopereerd worden"

PSG komt met slecht nieuws over Luis Enrique: "Hij zal geopereerd worden"

11:20
Nieuwe sensatie bij de Rode Duivels, ook Clinton Mata (ex-Club Brugge) zwaar onder de indruk

Nieuwe sensatie bij de Rode Duivels, ook Clinton Mata (ex-Club Brugge) zwaar onder de indruk

10:30
9
Straf nieuws over Anderlecht is niet correct: Kompany en Verschueren niet aanwezig op Raad van Bestuur

Straf nieuws over Anderlecht is niet correct: Kompany en Verschueren niet aanwezig op Raad van Bestuur

10:00
3
Plotse wending: 'Anderlecht beslist dit over Stroeykens'

Plotse wending: 'Anderlecht beslist dit over Stroeykens'

09:30
8
OFFICIEEL: Zinho Gano heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Zinho Gano heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

08:40
Zo verging het Beerschot, KV Kortrijk en Seraing in hun Croky Cup-duels

Zo verging het Beerschot, KV Kortrijk en Seraing in hun Croky Cup-duels

07:50
1
Topclubs klopten aan maar El Ouahdi bleef bij Genk: verdediger legt zelf uit hoe dat komt

Topclubs klopten aan maar El Ouahdi bleef bij Genk: verdediger legt zelf uit hoe dat komt

08:00
2
🎥 Karetsas en Tzolis schitteren: JPL-toppers leiden Griekenland naar de overwinning tegen Wit-Rusland

🎥 Karetsas en Tzolis schitteren: JPL-toppers leiden Griekenland naar de overwinning tegen Wit-Rusland

07:00
1
Johan Boskamp duidt nog een schuldige aan bij Anderlecht: "Hij zou beter eens in de spiegel kijken"

Johan Boskamp duidt nog een schuldige aan bij Anderlecht: "Hij zou beter eens in de spiegel kijken"

07:40
5
Eerste doelpunt voor Fofana met de Rode Duivels... en een grappige anekdote!

Eerste doelpunt voor Fofana met de Rode Duivels... en een grappige anekdote!

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 3
Chelsea Chelsea 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 2-1 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 3-2 Burnley Burnley
Tottenham Tottenham 0-1 Bournemouth Bournemouth
Wolverhampton Wolverhampton 2-3 Everton Everton
Leeds United Leeds United 0-0 Newcastle United Newcastle United
Brighton Brighton 2-1 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-3 West Ham Utd West Ham Utd
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Arsenal Arsenal
Aston Villa Aston Villa 0-3 Crystal Palace Crystal Palace

Nieuwste reacties

FC BRUGES FC BRUGES over Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent LordJozef LordJozef over Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia S-Side S-Side over BREAKING: Met beetje uitstel door Belgische beloften, maar KV Mechelen troeft Standard af en stelt 'nieuwe Schoofs' voor Green kill Green kill over Bij deze CPL-club hopen ze op... Club Brugge in de Croky Cup: "Eerst Zulte Waregem uitschakelen, dat mag ook" Obiku Obiku over KAA Gent rondt deal af en stelt nieuwkomer meteen voor: "Wil Gent terugbrengen naar de top waar de club hoort" Boktor Boktor over Vandenbempt kritisch richting Coucke: "Ronduit kwalijk en nog nooit gezien" Gewoon Kris Gewoon Kris over Johan Boskamp duidt nog een schuldige aan bij Anderlecht: "Hij zou beter eens in de spiegel kijken" Johnnie Walker Johnnie Walker over OFFICIEEL: Dender heeft nieuwe hoofdcoach beet en plukt die weg bij Club Brugge Gewoon Kris Gewoon Kris over Straf nieuws uit Brussel: 'Vincent Kompany en Michael Verschueren aanwezig op Raad van Bestuur' IXL IXL over Wat een carrièreswitch: Club Brugge haalt absolute succescoach in huis ... uit het volleybal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved