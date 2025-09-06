'Goed nieuws voor Senne Lammens: niet hij maar andere keeper op weg naar Turkije en zo heeft hij concurrent minder'

Senne Lammens zal het met plezier aanzien. Hij krijgt wellicht met een concurrent minder te maken bij Manchester United en is zo wat dichter bij het veroveren van zijn plek onder de lat op Old Trafford.

In Engeland gonst het van de transfergeruchten rond André Onana. De Kameroener zakte al meer dan eens door het ijs bij Manchester United. Indien hij moest blijven, blijft hij echter een serieuze concurrent voor Lammens om mee rekening te houden. Op dat vlak is er goed nieuws voor de Belg: Onana zou haast zeker vertrekken.

Transferspecialist Fabrizio Romano meldt dat Manchester United een overeenkomst heeft bereikt met Trabzonspor over een uitleenbeurt van Onana. De Afrikaan ligt nog tot 2028 onder contract bij Man United. Als hij op een andere bestemming wilde gaan keepen, moest er sowieso een oplossing gevonden worden tussen de betrokken clubs.



Onana moet zelf beslissen

Manchester United en Trabzonspor zouden het nu wel mondeling eens zijn over een tijdelijke overstap van Onana. Dat betekent dat de bal nu volledig in het kamp ligt van de 29-jarige doelman. Ziet hij het zitten om ManU en de Premier League te verlaten voor een avontuur in Turkije? Het is nu aan hem zelf om de knoop door te hakken.

🚨💣 BREAKING: Trabzonspor reach verbal agreement with Manchester United to sign André Onana on loan.



Club to club verbal agreement in place and final decision now up to Onana.



It’s only up to the goalkeeper. 🇹🇷 pic.twitter.com/QUCxgIEN9u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2025

United of Turkije: die keuze zal Senne Lammens bekend in de oren klinken. Zolang het akkoord met United niet honderd procent een feit was, schermde Lammens bijvoorbeeld ook nog met interesse van Galatasaray. Het kon voor de ex-keeper van Antwerp ook beide kanten op gaan, maar uiteindelijk is Manchester United toch overstag gegaan.

Concurrentiestrijd bij ManU gaat verder

Als Onana vertrekt bij de Engelse topclub, betekent dat logischerwijs voor Lammens een concurrent minder. Over de concurrentiestrijd tussen de keepers van United is sowieso het laatste woord nog niet geschreven. De transfermarkt in Turkije is open tot 12 september.