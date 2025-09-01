Done deal: voormalig Anderlecht topjeugdproduct wil carrière herlanceren in Bundesliga

Albert Sambi Lokonga zet zijn carrière voort in Duitsland. De voormalige kapitein van Anderlecht rondde zijn medische tests bij Hamburger SV al af en zal maandag officieel worden voorgesteld. Voor de 25-jarige middenvelder betekent het een nieuwe start na enkele moeilijke jaren bij Arsenal.

Lokonga maakte in 2021 de overstap van Anderlecht naar Londen voor zo’n 18 miljoen euro, maar kon er nooit echt doorbreken. Bij de Gunners bleef hij vaak bankzitter en kreeg hij enkel sporadisch speeltijd in de Premier League en Europese duels.

Om ervaring op te doen werd hij meermaals uitgeleend. Eerst aan Crystal Palace, waar hij vooral als invaller optrad, en het afgelopen seizoen aan Luton Town. Daar kreeg hij meer minuten, maar kon hij zich niet in de kijker spelen voor een definitieve doorbraak in Engeland.

Promotie naar Bundesliga

Hamburg ziet in Lokonga de ontbrekende schakel op het middenveld. De Duitse traditieclub zocht al weken naar een defensieve middenvelder die stabiliteit kan brengen in het elftal. De tandem Capaldo-Remberg overtuigde in de voorbereiding, maar valt sindsdien tegen in de competitiewedstrijden.

Met de komst van Lokonga haalt HSV niet alleen ervaring binnen, maar ook iemand die zijn leiderschap heeft bewezen. Als kapitein bij Anderlecht groeide hij uit tot een sleutelspeler.

Voor Lokonga is dit de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen. In een competitie waar veel jonge talenten doorbreken, kan hij zijn kwaliteiten opnieuw in de verf zetten.