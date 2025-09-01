OFFICIEEL: Albert Sambi Lokonga verlaat Arsenal en trekt naar andere competitie

Het is officieel, Albert Sambi Lokonga versterkt Hamburg. Weggestuurd bij Arsenal, zal de Belgische speler nu uitkomen in de Bundesliga met het recent gepromoveerde team.

Albert Sambi Lokonga heeft nooit weten door te breken bij The Gunners. Hij heeft verschillende uitleenbeurten gehad, bij Crystal Palace (2023), bij Luton Town (2023-2024) en bij Sevilla (2024-2025) tijdens zijn tijd in Londen.

Na een interessant seizoen bij de Spaanse club het afgelopen jaar, trok hij de interesse van Hamburger SV, dat heeft besloten hem aan te trekken. Deze keer gaat het om een permanente transfer.



Permanente transfer naar Duitsland

De centrale middenvelder heeft een contract getekend tot juni 2028. Het transferbedrag bedraagt naar verluidt drie miljoen euro volgens Transfermarkt. Hij zal het nummer 6 dragen bij HSV.

"Ik ben zeer hartelijk ontvangen"

De middenvelder kan niet wachten tot het avontuur begint: "Ik ben hier zeer hartelijk ontvangen en ik kijk ernaar uit om met al deze mensen samen te werken. Ik ben een teamspeler."

"Ik wil absoluut het team helpen met mijn kwaliteiten - of het nu gaat om doelpunten, beslissende passes of verdedigend werk. Nu kan het beginnen: ik wil het veld op gaan en gewoon voetballen", besluit hij.