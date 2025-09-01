Done deal: Club Brugge vindt zoals verwacht de oplossing voor doelman in Engeland

Done deal: Club Brugge vindt zoals verwacht de oplossing voor doelman in Engeland
Foto: © photonews

Club Brugge heeft een oplossing gevonden voor Josef Bursik. De 25-jarige doelman kwam nooit uit voor de A-kern van blauw-zwart en mag nu alweer beschikken. Hij trekt op definitieve wijze naar het Engelse Portsmouth.

Josef Bursik trekt naar het Engelse Portsmouth. De doelman kon nooit écht zijn stempel drukken in Brugge en dus waren ze bij blauw-zwart op zoek naar een oplossing voor hem. Die is nu eindelijk gevonden. 

In januari 2023 kwam hij op 21-jarige leeftijd in Brugge terecht vanuit Engeland. Op dat moment was hij de doelman van de U21-ploeg van The Three Lions en stond hij te boek als een groot talent.

Definitieve transfer van Club Brugge naar Portsmouth

Hij begon zijn carrière bij blauw-zwart bij Club NXT. Daar kwam hij tot zes wedstrijden over twee jaar heen, bij de A-kern van blauw-zwart kreeg hij nooit een kans. En dus was het tijd om hem opnieuw van de hand te doen.

De speler ligt nog tot juni 2027 onder contract op Jan Breydel, maar na een uitleenbeurt aan het Schotse Hibernian vorig seizoen is er nu een definitieve oplossing voor hem gevonden.

Josef Bursik tekende een contract voor twee seizoenen bij Portsmouth. De goalie kijkt uit naar zijn nieuwe doelstellingen, bij blauw-zwart zijn ze van een overbodig contract af.

Club Brugge
Portsmouth
Josef Bursik

