Antwerp gaat zich dan toch nog versterken en richt pijlen op PSV-speler

Antwerp gaat zich dan toch nog versterken en richt pijlen op PSV-speler
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp staat op het punt zich te versterken met Isaac Babadi. De 20-jarige middenvelder van PSV zou op huurbasis naar de Bosuil verhuizen, schrijft GvA.

Babadi ligt in Eindhoven nog onder contract tot 2028, maar komt daar voorlopig amper aan spelen toe. Voor Antwerp is hij een extra optie in de offensieve as.

De jonge Nederlander gold de voorbije jaren als een groot talent bij PSV en proefde geregeld van het eerste elftal.

Afgelopen seizoen verzamelde hij acht Eredivisie-optredens, waarvan één in de basis. In de Champions League speelde hij zelfs vier keer mee.

Na de zware 1-7-nederlaag tegen Arsenal mocht hij in de terugwedstrijd starten. Hij hield negentig minuten vol en leverde zelfs een assist af voor het 2-2-gelijkspel.

Dit seizoen kwam Babadi nog niet in actie bij de hoofdmacht. Enkel bij Jong PSV maakte hij minuten tegen VVV-Venlo.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
PSV
Isaac Babadi

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Openda - Sambi Lokonga - Erabi - Lukebakio - Babadi - Schoofs

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Openda - Sambi Lokonga - Erabi - Lukebakio - Babadi - Schoofs

09:30
Done deal: Rode Duivel Loïs Openda heeft zijn droomtransfer beet

Done deal: Rode Duivel Loïs Openda heeft zijn droomtransfer beet

09:30
1
Done deal: voormalig Anderlecht topjeugdproduct wil carrière herlanceren in Bundesliga

Done deal: voormalig Anderlecht topjeugdproduct wil carrière herlanceren in Bundesliga

09:00
Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef"

Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef"

08:40
8
🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht

🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht

08:10
14
KRC Genk heeft vervanger van Oh - die voor hallucinant bedrag vertrekt - al beet

KRC Genk heeft vervanger van Oh - die voor hallucinant bedrag vertrekt - al beet

08:20
1
Supporters Anderlecht blokkeerden poorten Neerpede: politie stond klaar om in te grijpen

Supporters Anderlecht blokkeerden poorten Neerpede: politie stond klaar om in te grijpen

07:20
Done deal: Rode Duivel heeft fantastische transfer beet: topclub telt maar liefst 30 miljoen euro neer

Done deal: Rode Duivel heeft fantastische transfer beet: topclub telt maar liefst 30 miljoen euro neer

08:00
KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem

KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem

07:00
3
Fans Anderlecht dreigen met verdere acties, spelers nog achter Hasi: "Hij stuurt ons met passie het veld op" Reactie

Fans Anderlecht dreigen met verdere acties, spelers nog achter Hasi: "Hij stuurt ons met passie het veld op"

06:00
1
Genk dreigt Tolu én Oh te verliezen: dit heeft coach Fink te zeggen

Genk dreigt Tolu én Oh te verliezen: dit heeft coach Fink te zeggen

23:48
Roteren of niet roteren met doelmannen? Nicky Hayen moet alweer op dezelfde vraag antwoorden Analyse

Roteren of niet roteren met doelmannen? Nicky Hayen moet alweer op dezelfde vraag antwoorden

05:30
Stijn Vreven spreekt klare taal na nieuwe nederlaag van KSC Lokeren

Stijn Vreven spreekt klare taal na nieuwe nederlaag van KSC Lokeren

06:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Lukebakio - Castro-Montes - Oh - Mazzu - Openda - Lammens - Hoefkens

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Lukebakio - Castro-Montes - Oh - Mazzu - Openda - Lammens - Hoefkens

22:30
Besnik Hasi reageert ook op protesterende supporters en op mogelijke uitgaande transfers Reactie

Besnik Hasi reageert ook op protesterende supporters en op mogelijke uitgaande transfers

22:15
22
Genk-coach Fink is blij, maar eerlijk: "Dat moeten we beter doen" Reactie

Genk-coach Fink is blij, maar eerlijk: "Dat moeten we beter doen"

22:21
📷 'Na constructieve gesprekken: deal van Balikwisha gaat niet door'

📷 'Na constructieve gesprekken: deal van Balikwisha gaat niet door'

23:00
3
Pocognoli bevestigt na zege tegen Anderlecht: nog twee vertrekkers bij Union SG

Pocognoli bevestigt na zege tegen Anderlecht: nog twee vertrekkers bij Union SG

21:40
8
'Vertrekt Lukebakio nog bij Sevilla? Twee ploegen willen de vraagprijs op tafel leggen'

'Vertrekt Lukebakio nog bij Sevilla? Twee ploegen willen de vraagprijs op tafel leggen'

22:30
Enorme positiviteit bij Anderlecht-speler na dramatische augustusmaand, hij heeft ook boodschap voor woedende fans Reactie

Enorme positiviteit bij Anderlecht-speler na dramatische augustusmaand, hij heeft ook boodschap voor woedende fans

21:10
7
5 goals en rode kaart: El Ouahdi redt Genk in boeiende match tegen Zulte Waregem

5 goals en rode kaart: El Ouahdi redt Genk in boeiende match tegen Zulte Waregem

21:12
📷 'Sporting Charleroi gaat shoppen in de Serie A en haalt ex-speler uit JPL terug naar België'

📷 'Sporting Charleroi gaat shoppen in de Serie A en haalt ex-speler uit JPL terug naar België'

22:00
Penalty na 3 minuten beslist Union-Anderlecht: paars-wit eindigt met negen, woedende supporters eisen ontslag

Penalty na 3 minuten beslist Union-Anderlecht: paars-wit eindigt met negen, woedende supporters eisen ontslag

20:25
📷 'Na miljoenentransfer bij Essevee: dit is de nieuwe bestemming voor Diop'

📷 'Na miljoenentransfer bij Essevee: dit is de nieuwe bestemming voor Diop'

21:20
Vincent Euvrard reageert met klare taal na nederlaag met Standard tegen OH Leuven

Vincent Euvrard reageert met klare taal na nederlaag met Standard tegen OH Leuven

20:15
7
Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over pijnlijk laat tegendoelpunt

Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over pijnlijk laat tegendoelpunt

19:45
9
"Niemand is groter dan de club": Nicolas Raskin buitenspel gezet door de coach van Rangers

"Niemand is groter dan de club": Nicolas Raskin buitenspel gezet door de coach van Rangers

21:00
'Na komst van Oh: ook nog een ex-Genkie richting Stuttgart'

'Na komst van Oh: ook nog een ex-Genkie richting Stuttgart'

20:30
5
'Vandaag in de selectie, morgen bij nieuwe ploeg verwacht: Union SG speelt Castro-Montes kwijt'

'Vandaag in de selectie, morgen bij nieuwe ploeg verwacht: Union SG speelt Castro-Montes kwijt'

20:00
Anderlecht-fans sturen mail en serieuze waarschuwing naar Wouter Vandenhaute en Geert Duyck: "Steeds moeilijker"

Anderlecht-fans sturen mail en serieuze waarschuwing naar Wouter Vandenhaute en Geert Duyck: "Steeds moeilijker"

19:07
"Morgen extra duiding na dramatische maand augustus": Coucke komt met info nadat fans ontslag van Vandenhaute vragen

"Morgen extra duiding na dramatische maand augustus": Coucke komt met info nadat fans ontslag van Vandenhaute vragen

19:20
5
'KAA Gent heeft nieuwe verdediger op het oog'

'KAA Gent heeft nieuwe verdediger op het oog'

18:30
3
OHL houdt de punten thuis tegen Standard na klungelige owngoal van Dierckx in matige wedstrijd

OHL houdt de punten thuis tegen Standard na klungelige owngoal van Dierckx in matige wedstrijd

17:56
'Kassa kassa voor KRC Genk: vertrek van Oh verbreekt transferrecord van Tolu'

'Kassa kassa voor KRC Genk: vertrek van Oh verbreekt transferrecord van Tolu'

18:00
16
Ivan Leko vraagt na gelijkspel tegen Club Brugge om versterking: "Als je ziet dat er voor 25 miljoen verkocht is ..."

Ivan Leko vraagt na gelijkspel tegen Club Brugge om versterking: "Als je ziet dat er voor 25 miljoen verkocht is ..."

17:15
4
'Nieuwe ontwikkelingen in dossier Senne Lammens: rollen omgedraaid na zet van Man United'

'Nieuwe ontwikkelingen in dossier Senne Lammens: rollen omgedraaid na zet van Man United'

16:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef" Real09 Real09 over Besnik Hasi reageert ook op protesterende supporters en op mogelijke uitgaande transfers CringeMedia CringeMedia over 🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht Stefaan_82 Stefaan_82 over Done deal: Rode Duivel Loïs Openda heeft zijn droomtransfer beet FCBalto FCBalto over Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over pijnlijk laat tegendoelpunt H.J. H.J. over Stijn Vreven spreekt klare taal na nieuwe nederlaag van KSC Lokeren André Coenen André Coenen over Vincent Euvrard reageert met klare taal na nederlaag met Standard tegen OH Leuven sarah. sarah. over Pocognoli bevestigt na zege tegen Anderlecht: nog twee vertrekkers bij Union SG Jeezlouise Jeezlouise over Ivan Leko vraagt na gelijkspel tegen Club Brugge om versterking: "Als je ziet dat er voor 25 miljoen verkocht is ..." Jeezlouise Jeezlouise over 'KAA Gent heeft nieuwe verdediger op het oog' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved