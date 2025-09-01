Antwerp gaat zich dan toch nog versterken en richt pijlen op PSV-speler

Antwerp staat op het punt zich te versterken met Isaac Babadi. De 20-jarige middenvelder van PSV zou op huurbasis naar de Bosuil verhuizen, schrijft GvA.

Babadi ligt in Eindhoven nog onder contract tot 2028, maar komt daar voorlopig amper aan spelen toe. Voor Antwerp is hij een extra optie in de offensieve as.

De jonge Nederlander gold de voorbije jaren als een groot talent bij PSV en proefde geregeld van het eerste elftal.

Afgelopen seizoen verzamelde hij acht Eredivisie-optredens, waarvan één in de basis. In de Champions League speelde hij zelfs vier keer mee.

Na de zware 1-7-nederlaag tegen Arsenal mocht hij in de terugwedstrijd starten. Hij hield negentig minuten vol en leverde zelfs een assist af voor het 2-2-gelijkspel.

Dit seizoen kwam Babadi nog niet in actie bij de hoofdmacht. Enkel bij Jong PSV maakte hij minuten tegen VVV-Venlo.