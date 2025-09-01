KRC Genk heeft vervanger van Oh - die voor hallucinant bedrag vertrekt - al beet

KRC Genk heeft zijn vervanger voor Hyeon-gyu Oh gevonden. De Zuid-Koreaanse spits trekt voor een hallucinant bedrag van 28 miljoen euro, inclusief bonussen, naar Stuttgart. In ruil haalt Genk de Zweedse spits Jusef Erabi weg bij Hammarby.

Erabi, 22 jaar, stond al langer op de radar in Limburg. Hij kegelde met Hammarby Charleroi nog uit de Conference League. Eerder wees hij de Genkse interesse nog af, maar het vertrek van Oh deed hem alsnog kiezen voor een avontuur in de Cegeka Arena. Volgens Zweedse media versloeg Genk hiermee concurrent Millwall, dat eveneens een bod had uitgebracht.

Voor Genk was het cruciaal om meteen een vervanger te strikken. Het vertrek van Oh en Tolu liet een groot gat achter. Met Erabi haalt de club een jonge spits binnen die klaar lijkt voor de volgende stap in zijn carrière.



Lees ook... Genk dreigt Tolu én Oh te verliezen: dit heeft coach Fink te zeggen

Fysiek een beer

De Zweed speelde tot nu toe 23 wedstrijden voor Hammarby, waarin hij vijf keer scoorde en één assist gaf. Geen indrukwekkende cijfers, maar zijn potentieel en fysieke aanwezigheid maken hem een interessante optie voor de Limburgers.

Eerder versterkte Genk zich al met Aaron Bibout, terwijl Robin Mirisola zondag tegen Zulte Waregem nog maar eens bewees dat de eigen jeugd klaarstaat. De 18-jarige spits scoorde meteen bij zijn debuut in de Jupiler Pro League.

Met Erabi wil Genk zijn aanvalslinie meteen op peil houden en de strijd in de Belgische top voortzetten. De club sluit bovendien niet uit dat er nog een extra spits bijkomt om de kern verder te versterken.