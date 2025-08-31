OFFICIEEL: Andri Gudjohnsen heeft transfer beet en verlaat KAA Gent

KAA Gent neemt afscheid van Andri Gudjohnsen. De IJslandse spits trekt naar het Engelse Blackburn Rovers.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel: Andri Gudjohnsen vertrekt bij KAA Gent. Blackburn Rovers neemt de spits over. De Engelse club komt uit in de Championship.

Daar eindigde de club vorig seizoen als zevende, net niet goed genoeg voor een plaats in de promotie-play-offs. Met 66 punten kwamen ze twee punten tekort om Bristol City van de zesde plaats te houden.

In 46 competitiewedstrijden scoorde Blackburn 53 doelpunten, aan de lage kant vergeleken met de concurrentie. Daar moet de IJslandse Gudjohnsen nu verandering in brengen.

Vijf doelpunten voor Gent

Bij KAA Gent was Gudjohnsen goed voor vijf doelpunten in 32 wedstrijden in de Jupiler Pro League. In de helft van die wedstrijden stond de spits in de basis. Daarnaast kon hij één assist op zijn naam zetten.

Blackburn Rovers betaalt naar verluidt zo’n twee miljoen euro voor Gudjohnsen. De zoon van Eidur Gudjohnsen werd vorig seizoen voor 2,9 miljoen overgenomen van het Deense Lyngby.