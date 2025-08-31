'KAA Gent heeft nieuwe verdediger op het oog'

'KAA Gent heeft nieuwe verdediger op het oog'
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1874

KAA Gent heeft haar vizier gericht op een jonge verdediger die recent indruk maakte in Scandinavië. De interesse komt op een moment dat de transferperiode haar laatste fase ingaat.

Veelbelovend profiel uit Denemarken

Verdediger

Volgens recente berichtgeving van FootMercato heeft KAA Gent belangstelling voor Christ Tapé, een negentienjarige Ivoriaanse verdediger die momenteel uitkomt voor AC Horsens in de Deense tweede klasse.

Tapé maakte vorig seizoen de overstap van CO Korhogo uit Ivoorkust naar Denemarken en wist zich daar snel te onderscheiden. Hij is ook behoorlijk aanvallend ingesteld, wat zeker zijn meerwaarde kan hebben.

Jeugdselecties

De jonge verdediger heeft zich niet alleen op clubniveau bewezen, maar ook binnen de Ivoriaanse jeugdselecties. Een formeel bod op Tapé zou er nog niet gemaakt zijn.

KAA Gent heeft nog wat tijd om de deal tot een goed einde te brengen. Indien de onderhandelingen succesvol verlopen, zou Tapé een waardevolle aanwinst kunnen zijn voor het Belgische team.

De komende dagen zullen uitwijzen of KAA Gent haar interesse weet om te zetten in een concrete transfer. Afwachten wat er uit de bus komt.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent

Meer nieuws

LIVE: Grote verrassing in de basis bij KRC Genk, Jelle Vossen plots niet in selectie! Live

LIVE: Grote verrassing in de basis bij KRC Genk, Jelle Vossen plots niet in selectie!

18:23
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Oh - Mazzu - Openda - Lammens - Hoefkens - Campbell - Raskin - Dolberg

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Oh - Mazzu - Openda - Lammens - Hoefkens - Campbell - Raskin - Dolberg

18:30
OHL houdt de punten thuis tegen Standard na klungelige owngoal van Dierckx in matige wedstrijd

OHL houdt de punten thuis tegen Standard na klungelige owngoal van Dierckx in matige wedstrijd

17:56
'Kassa kassa voor KRC Genk: vertrek van Oh verbreekt transferrecord van Tolu'

'Kassa kassa voor KRC Genk: vertrek van Oh verbreekt transferrecord van Tolu'

18:00
5
Ivan Leko vraagt na gelijkspel tegen Club Brugge om versterking: "Als je ziet dat er voor 25 miljoen verkocht is ..."

Ivan Leko vraagt na gelijkspel tegen Club Brugge om versterking: "Als je ziet dat er voor 25 miljoen verkocht is ..."

17:15
LIVE: Transferperikelen bij zowel Union als Anderlecht: geen Dolberg en ook geen Vanhoutte Live

LIVE: Transferperikelen bij zowel Union als Anderlecht: geen Dolberg en ook geen Vanhoutte

17:38
Venijn zit in de absolute staart: Goore knalt KAA Gent diep in blessuretijd naar een puntje tegen Club Brugge

Venijn zit in de absolute staart: Goore knalt KAA Gent diep in blessuretijd naar een puntje tegen Club Brugge

15:44
Ongezien: Lothar D'Hondt legt KAA Gent - Club Brugge stil ... voor één extra bekertje

Ongezien: Lothar D'Hondt legt KAA Gent - Club Brugge stil ... voor één extra bekertje

15:20
10
Marc Wilmots heeft zijn werk nog niet af: wat kunnen we verwachten van het einde van de transfermarkt bij Standard?

Marc Wilmots heeft zijn werk nog niet af: wat kunnen we verwachten van het einde van de transfermarkt bij Standard?

17:00
Felice Mazzu heeft nog geen zin in pensioen: deze opties liggen op tafel

Felice Mazzu heeft nog geen zin in pensioen: deze opties liggen op tafel

17:30
'En plots is er een goede reden waarom Openda bij Bayern München kan gaan spelen'

'En plots is er een goede reden waarom Openda bij Bayern München kan gaan spelen'

16:30
'Nieuwe ontwikkelingen in dossier Senne Lammens: rollen omgedraaid na zet van Man United'

'Nieuwe ontwikkelingen in dossier Senne Lammens: rollen omgedraaid na zet van Man United'

16:00
3
Olivier Deschacht zegt hoe Anderlechtfans zich zullen gedragen na Europese uitschakeling

Olivier Deschacht zegt hoe Anderlechtfans zich zullen gedragen na Europese uitschakeling

15:30
Kobe Cools is duidelijk over nederlaag tegen Charleroi én zoektocht naar nieuwe trainer

Kobe Cools is duidelijk over nederlaag tegen Charleroi én zoektocht naar nieuwe trainer

14:45
'Carl Hoefkens wil opnieuw speler van Club Brugge naar Nederland halen'

'Carl Hoefkens wil opnieuw speler van Club Brugge naar Nederland halen'

15:00
2
'Twee Belgische clubs strijden om middenvelder van Al-Ahli'

'Twee Belgische clubs strijden om middenvelder van Al-Ahli'

14:15
📷 'STVV gaat resoluut voor goalgetter uit Challenger Pro League'

📷 'STVV gaat resoluut voor goalgetter uit Challenger Pro League'

14:30
1
OFFICIEEL: Andri Gudjohnsen heeft transfer beet en verlaat KAA Gent

OFFICIEEL: Andri Gudjohnsen heeft transfer beet en verlaat KAA Gent

12:00
📷 'Nog twee opties voor Raskin om te vertrekken, maar Rangers FC stelt zijn eisen'

📷 'Nog twee opties voor Raskin om te vertrekken, maar Rangers FC stelt zijn eisen'

14:00
📷 'Transferbom rond Amuzu wordt groter: Niet Anderlecht, maar andere topclub wil hem naar JPL halen'

📷 'Transferbom rond Amuzu wordt groter: Niet Anderlecht, maar andere topclub wil hem naar JPL halen'

13:00
3
📷 'Na Celtic: nu ook club uit de Bundesliga in de running voor Kasper Dolberg'

📷 'Na Celtic: nu ook club uit de Bundesliga in de running voor Kasper Dolberg'

13:30
2
'Lokeren krijgt concurrentie voor nieuwe spits die vorig jaar al in Challenger Pro League speelde'

'Lokeren krijgt concurrentie voor nieuwe spits die vorig jaar al in Challenger Pro League speelde'

13:15
LIVE: Genk-coach Thorsten Fink zal opnieuw roteren, Vossen in de basis tegen zijn ex-club?

LIVE: Genk-coach Thorsten Fink zal opnieuw roteren, Vossen in de basis tegen zijn ex-club?

11:55
'Na verregaande onderhandelingen: hierdoor gaat transfer van Charles Vanhoutte naar Nice niet door'

'Na verregaande onderhandelingen: hierdoor gaat transfer van Charles Vanhoutte naar Nice niet door'

12:30
9
Kwinkslag over 'onbetaalbare' Lauberbach moet bittere pil verzachten: dit vindt La Louvière het verschil met KV Mechelen Reactie

Kwinkslag over 'onbetaalbare' Lauberbach moet bittere pil verzachten: dit vindt La Louvière het verschil met KV Mechelen

10:45
1
LIVE: Union in de flow, bij Anderlecht zullen de supporters de druk nog héél wat hoger leggen

LIVE: Union in de flow, bij Anderlecht zullen de supporters de druk nog héél wat hoger leggen

10:44
Filip Joos spreekt vol lof over Genkse sterkhouder: "Hij doet werkelijk overal mee"

Filip Joos spreekt vol lof over Genkse sterkhouder: "Hij doet werkelijk overal mee"

11:00
1
Napoli staat op zucht van nieuwe spits om geblesseerde Romelu Lukaku te vervangen

Napoli staat op zucht van nieuwe spits om geblesseerde Romelu Lukaku te vervangen

11:30
Het moet steeds jonger, maar slaat de slinger bij Cercle Brugge niet te ver door? Analyse

Het moet steeds jonger, maar slaat de slinger bij Cercle Brugge niet te ver door?

10:15
1
Opvallende transfer in de maak? Feyenoord heeft legendarsche spits op het oog

Opvallende transfer in de maak? Feyenoord heeft legendarsche spits op het oog

10:30
Een tennisuitslag: Lille trakteert zichzelf op een doelpuntenfestival met basisspelers Meunier en Ngoy

Een tennisuitslag: Lille trakteert zichzelf op een doelpuntenfestival met basisspelers Meunier en Ngoy

10:00
7
Beerschot wint van Lierse, maar trainer Mo Messoudi blijft kritisch

Beerschot wint van Lierse, maar trainer Mo Messoudi blijft kritisch

09:45
Vincent Kompany verdedigt zijn speler na vuile overtreding: "Hij zag de ernst van de situatie niet meteen in"

Vincent Kompany verdedigt zijn speler na vuile overtreding: "Hij zag de ernst van de situatie niet meteen in"

09:30
1
Boris Lambert heeft heel erg goed nieuws voor de fans van KV Kortrijk

Boris Lambert heeft heel erg goed nieuws voor de fans van KV Kortrijk

09:15
Thuisdebuut van Kevin De Bruyne bij Napoli draait niet uit zoals gehoopt, Italiaanse media is kritisch

Thuisdebuut van Kevin De Bruyne bij Napoli draait niet uit zoals gehoopt, Italiaanse media is kritisch

09:00
2
'Dender heeft coach uit de Belgische competitie op het oog om Euvrard op te volgen'

'Dender heeft coach uit de Belgische competitie op het oog om Euvrard op te volgen'

08:10
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 1-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Supremepony Supremepony over Union SG - Anderlecht: 1-0 Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over KAA Gent - Club Brugge: 1-1 t stropken t stropken over Ongezien: Lothar D'Hondt legt KAA Gent - Club Brugge stil ... voor één extra bekertje Mijn-Terril Mijn-Terril over KRC Genk - Zulte Waregem: - pief pief over 'Kassa kassa voor KRC Genk: vertrek van Oh verbreekt transferrecord van Tolu' tristan001 tristan001 over 'Transferbom rond Amuzu wordt groter: Niet Anderlecht, maar andere topclub wil hem naar JPL halen' Meester Michel Meester Michel over OH Leuven - Standard: 1-0 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Jonas De Roeck kijkt ook naar Toby Alderweireld als één van de redenen voor zijn ontslag The Purple Knight The Purple Knight over Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 'Nieuwe ontwikkelingen in dossier Senne Lammens: rollen omgedraaid na zet van Man United' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved