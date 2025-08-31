'KAA Gent heeft nieuwe verdediger op het oog'

KAA Gent heeft haar vizier gericht op een jonge verdediger die recent indruk maakte in Scandinavië. De interesse komt op een moment dat de transferperiode haar laatste fase ingaat.

Veelbelovend profiel uit Denemarken

Verdediger

Volgens recente berichtgeving van FootMercato heeft KAA Gent belangstelling voor Christ Tapé, een negentienjarige Ivoriaanse verdediger die momenteel uitkomt voor AC Horsens in de Deense tweede klasse.

Tapé maakte vorig seizoen de overstap van CO Korhogo uit Ivoorkust naar Denemarken en wist zich daar snel te onderscheiden. Hij is ook behoorlijk aanvallend ingesteld, wat zeker zijn meerwaarde kan hebben.

Jeugdselecties

De jonge verdediger heeft zich niet alleen op clubniveau bewezen, maar ook binnen de Ivoriaanse jeugdselecties. Een formeel bod op Tapé zou er nog niet gemaakt zijn.

KAA Gent heeft nog wat tijd om de deal tot een goed einde te brengen. Indien de onderhandelingen succesvol verlopen, zou Tapé een waardevolle aanwinst kunnen zijn voor het Belgische team.

De komende dagen zullen uitwijzen of KAA Gent haar interesse weet om te zetten in een concrete transfer. Afwachten wat er uit de bus komt.