📷 'Na Celtic: nu ook club uit de Bundesliga in de running voor Kasper Dolberg'

Na eerdere belangstelling van Celtic heeft nu ook Borussia Mönchengladbach zich gemeld voor Kasper Dolberg. De aanvaller van Anderlecht staat bij beide clubs hoog op de radar, en de onderhandelingen lijken in een beslissende fase te komen.

De Schotse club Celtic is al enige tijd actief in de zoektocht naar een nieuwe spits en beschouwt Dolberg als een prioritaire aanwinst.

Directe versterking

Volgens transferexpert Rudy Galetti wordt er intensief gewerkt aan een akkoord, waarbij Celtic momenteel het meest doortastend optreedt. De club ziet in Dolberg een directe versterking voor het komende seizoen en probeert de deal zo snel mogelijk af te ronden.

Hoewel er nog geen definitieve overeenkomst is bereikt, zou de interesse van Celtic zich inmiddels vertaald hebben in concrete stappen richting Anderlecht. De Belgische club lijkt bereid mee te werken, mits de voorwaarden juist zijn en de timing klopt.

Naast Celtic heeft nu ook Borussia Mönchengladbach zich in de strijd gemengd, aldus Galetti. De Duitse club, actief in de Bundesliga, heeft volgens Galetti eveneens serieuze interesse getoond. Daarmee is de transfer van Dolberg allerminst een uitgemaakte zaak.

De komst van een tweede gegadigde verhoogt de druk op Anderlecht, dat nu met meerdere partijen in gesprek is. Het is nog onduidelijk of de Duitse club een formeel bod heeft uitgebracht, maar de intentie om Dolberg binnen te halen lijkt reëel.

Voor Kasper Dolberg zelf betekent de situatie een moeilijk vraagstuk. De Deense spits, die eerder actief was in onder meer Frankrijk en Nederland, zou openstaan voor een nieuwe uitdaging in het buitenland al alles klopt, ook voor zijn gezin.