STVV en Dender strijden om groot Afrikaans talent en krijgen hetzelfde antwoord

Ramadhane Niyibizi staat op het punt het Afrikaanse continent te verlaten. Zowel Sint-Truiden als Dender toonden interesse in hem, maar de aanvaller lijkt voor een ander avontuur te kiezen.

Terwijl de zomermercato over tien dagen eindigt in België, op 8 september om middernacht, proberen de Belgische clubs hun laatste aanwinsten aan te trekken. Na 5 speeldagen weten de meeste ploegen wat ze nog nodig hebben.

Opvallend is dat de huidige leider en rode lantaarn van de competitie geïnteresseerd zijn in dezelfde speler. Dan gaat het om Ramdhane Niyibizi, een groot talent uit Afrika.

STVV en Dender willen dezelfde speler

De 25-jarige aanvallende middenvelder, die ook op de vleugel kan spelen, heeft zojuist vijf seizoenen achter de rug met gemiddeld tien doelpunten en acht assists bij AS Kigali en APR FC, de andere club uit Kigali die 23 keer kampioen van Rwanda is geworden.

Na deel te hebben genomen aan de Afrikaanse Champions League met zijn club is hij nu op zoek naar een transfer om zich te kunnen bewijzen. Volgens onze informatie hebben STVV en Dender interesse getoond, maar de speler heeft de aanbiedingen afgewezen.

Een MLS-club - mogelijk de Colorado Rapids - en ook Saoedische teams zouden interesse tonen. Een blijkbaar getalenteerde speler had het Europese voetbal kunnen ontdekken in België, maar kiest dus toch voor een ander avontuur.