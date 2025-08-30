Zware klap voor Cercle Brugge: transfertarget in laatste instantie gekaapt

Cercle Brugge leek eindelijk zijn felbegeerde spits te hebben gevonden, maar ziet de deal alsnog uit de handen glippen. Milos Pantovic (22) lijkt niet naar Brugge, maar naar Griekenland te vertrekken.

Panathinaikos FC heeft zich in de slotfase gemengd in het dossier en zou de Serviër nu overtuigen van een transfer naar Athene. De medische testen in België zijn geannuleerd en Pantovic zou zijn vliegtickets hebben omgeboekt, schrijft HLN.

Voor Cercle is dat een serieuze domper. De Vereniging had met Backa Topola een akkoord bereikt en zou 1,75 miljoen euro betalen. Ook een contract van vier jaar lag al klaar.

Druk stijgt bij Cercle

Pantovic, 1m85 groot en éénvoudig international, scoorde 28 keer en gaf 17 assists in 93 wedstrijden voor Topola. Hij zat bovendien in zijn laatste contractjaar, wat de transfer haalbaar maakte.

Het wegvallen van deze deal zet Cercle terug bij af in de zoektocht naar een diepe spits. De club wil nog deze week schakelen om toch versterking te vinden.

De druk neemt toe in Brugge, waar de sportieve leiding hoopt snel een alternatief te presenteren om de selectie alsnog te versterken.