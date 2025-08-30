Meer dan 40 miljoen euro: Rode Duivel Loïs Openda op weg naar de uitgang bij RB Leipzig?

Verschillende Rode Duivels zijn de afgelopen dagen aan een transfer gelinkt. Wout Faes is niet geselecteerd omdat hij een nieuwe club moet vinden, nieuwkomer Charles Vanhoutte staat op het punt Union te verlaten, Malick Fofana zou nog steeds kunnen vertrekken bij Lyon, en Arthur Vermeeren zal naar Marseille gaan.

De middenvelder zal RB Leipzig verlaten en hij zou niet de enige Rode Duivel kunnen zijn. Loïs Openda blijft "een speler om in de gaten te houden" op de transfermarkt, zo schrijven BILD en Sky Germany.

Loïs Openda op weg naar de uitgang bij RB Leipzig?

De 25-jarige aanvaller, die waarschijnlijk in de spits zal staan bij de Rode Duivels tijdens deze interlandbreak vanwege de blessure van Romelu Lukaku, geniet concrete interesse van Juventus.

Volgens Duitse bronnen staat de Oude Dame in direct contact met RB Leipzig en zou ze nog voor het einde van de internationale transferperiode actie kunnen ondernemen. In de Premier League houden Sunderland en Aston Villa zijn situatie ook in de gaten.

Het zal wel geld kosten om Loïs Openda te halen. Hij maakte indruk met 41 doelpunten en 18 assists in 92 optredens bij Leipzig. De Duitse club zou meer dan 40 miljoen euro vragen.