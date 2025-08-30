Meer dan 40 miljoen euro: Rode Duivel Loïs Openda op weg naar de uitgang bij RB Leipzig?

Meer dan 40 miljoen euro: Rode Duivel Loïs Openda op weg naar de uitgang bij RB Leipzig?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Volgens BILD en Sky Germany blijft Loïs Openda een speler om in de gaten te houden op de mercato voor het sluiten van de transferperiode. Juventus zou in contact staan met Leipzig.

Verschillende Rode Duivels zijn de afgelopen dagen aan een transfer gelinkt. Wout Faes is niet geselecteerd omdat hij een nieuwe club moet vinden, nieuwkomer Charles Vanhoutte staat op het punt Union te verlaten, Malick Fofana zou nog steeds kunnen vertrekken bij Lyon, en Arthur Vermeeren zal naar Marseille gaan.

De middenvelder zal RB Leipzig verlaten en hij zou niet de enige Rode Duivel kunnen zijn. Loïs Openda blijft "een speler om in de gaten te houden" op de transfermarkt, zo schrijven BILD en Sky Germany.

Loïs Openda op weg naar de uitgang bij RB Leipzig?

De 25-jarige aanvaller, die waarschijnlijk in de spits zal staan bij de Rode Duivels tijdens deze interlandbreak vanwege de blessure van Romelu Lukaku, geniet concrete interesse van Juventus.

Volgens Duitse bronnen staat de Oude Dame in direct contact met RB Leipzig en zou ze nog voor het einde van de internationale transferperiode actie kunnen ondernemen. In de Premier League houden Sunderland en Aston Villa zijn situatie ook in de gaten.

Het zal wel geld kosten om Loïs Openda te halen. Hij maakte indruk met 41 doelpunten en 18 assists in 92 optredens bij Leipzig. De Duitse club zou meer dan 40 miljoen euro vragen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Aston Villa
Sunderland
Lois Openda

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Ordonez - Geertruida - Openda - Onyedika - Woltemade - Kompany - Faes

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Ordonez - Geertruida - Openda - Onyedika - Woltemade - Kompany - Faes

18:30
KV Mechelen-held Lion Lauberbach heeft felle en uitgesproken mening over kansen tegen Antwerp: "Dit geeft me kippenvel" Reactie

KV Mechelen-held Lion Lauberbach heeft felle en uitgesproken mening over kansen tegen Antwerp: "Dit geeft me kippenvel"

19:15
LIVE: Paal voorkomt dubbele voorsprong voor Westerlo, strafschop Antwerp terecht afgekeurd! Live

LIVE: Paal voorkomt dubbele voorsprong voor Westerlo, strafschop Antwerp terecht afgekeurd!

19:00
Genk met geen enkele speler bij de Rode Duivels: "Dat voelt in Limburg toch als een kaakslag"

Genk met geen enkele speler bij de Rode Duivels: "Dat voelt in Limburg toch als een kaakslag"

19:00
Zware klap voor Ordonez: Marseille lijkt transfer op te geven en richt pijlen op ander target

Zware klap voor Ordonez: Marseille lijkt transfer op te geven en richt pijlen op ander target

18:30
6
Na minuut 89 van 1-2 naar 3-2! Lion Lauberbach deze keer de grote held van Malinwa en laat La Louvière achter met kater

Na minuut 89 van 1-2 naar 3-2! Lion Lauberbach deze keer de grote held van Malinwa en laat La Louvière achter met kater

17:59
"Ik heb geen behoefte aan een ster": Marc Brys spaart Liverpool-aanvaller Hugo Ekitiké niet

"Ik heb geen behoefte aan een ster": Marc Brys spaart Liverpool-aanvaller Hugo Ekitiké niet

17:00
1
Sebaoui scoort zijn eerste voor STVV, Vrancken benoemt zijn grootste werkpunt Reactie

Sebaoui scoort zijn eerste voor STVV, Vrancken benoemt zijn grootste werkpunt

17:15
Ze blijven proberen: Duitsers willen Raphael Onyedika toch nog weghalen bij Club Brugge

Ze blijven proberen: Duitsers willen Raphael Onyedika toch nog weghalen bij Club Brugge

17:30
1
Spectaculaire coup: Belgische tweedeklasser haalt Argentijnse parel binnen

Spectaculaire coup: Belgische tweedeklasser haalt Argentijnse parel binnen

16:46
Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet voor Anderlecht

Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet voor Anderlecht

16:30
Een jaar gelden wou Union SG hem, nu wordt hij voor 85 miljoen euro verkocht

Een jaar gelden wou Union SG hem, nu wordt hij voor 85 miljoen euro verkocht

15:00
Deal is rond: 'Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) vertrek bij Leipzig en heeft nieuwe club helemaal beet'

Deal is rond: 'Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) vertrek bij Leipzig en heeft nieuwe club helemaal beet'

16:00
1
Nice duwt door voor Vanhoutte: bal ligt in het kamp van Union

Nice duwt door voor Vanhoutte: bal ligt in het kamp van Union

15:30
STVV en Dender strijden om groot Afrikaans talent en krijgen hetzelfde antwoord

STVV en Dender strijden om groot Afrikaans talent en krijgen hetzelfde antwoord

14:30
1
Wereldkampioen gaat concurreren met Kane: 'Bayern München haalt nieuwe spits bij Chelsea'

Wereldkampioen gaat concurreren met Kane: 'Bayern München haalt nieuwe spits bij Chelsea'

13:30
2
Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn

Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn

14:00
2
Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt

Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt

13:02
7
Jonas De Roeck uit kritiek over ontslag bij Antwerp en geeft aan welke eersteklasser hem wou inlijven

Jonas De Roeck uit kritiek over ontslag bij Antwerp en geeft aan welke eersteklasser hem wou inlijven

12:20
6
Zondag een heel speciale match voor speler Zulte Waregem na vertrek bij Genk: "Het voelde geforceerd"

Zondag een heel speciale match voor speler Zulte Waregem na vertrek bij Genk: "Het voelde geforceerd"

12:10
Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

10:30
14
'Andri Gudjohnsen zal KAA Gent verlaten om in het buitenland te tekenen'

'Andri Gudjohnsen zal KAA Gent verlaten om in het buitenland te tekenen'

12:00
3
Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

11:20
LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?

LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?

11:15
2
Noë Dussenne verklapt wie hem overhaalde om OH Leuven boven Europees voetbal te kiezen

Noë Dussenne verklapt wie hem overhaalde om OH Leuven boven Europees voetbal te kiezen

11:40
"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

11:00
1
Zware klap voor Cercle Brugge: transfertarget in laatste instantie gekaapt

Zware klap voor Cercle Brugge: transfertarget in laatste instantie gekaapt

10:36
2
LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

10:10
Als Dender een coach zoekt... Deze staat te trappelen om aan de slag te gaan: "Ik keer zo snel mogelijk terug"

Als Dender een coach zoekt... Deze staat te trappelen om aan de slag te gaan: "Ik keer zo snel mogelijk terug"

10:20
1
Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots

Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots

10:00
3
Nu in de Challenger Pro League, maar wel héél grote ambities: "Ik wil voor Barcelona spelen"

Nu in de Challenger Pro League, maar wel héél grote ambities: "Ik wil voor Barcelona spelen"

09:45
Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

09:30
10
Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler Interview

Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler

09:15
Twee belangrijke spelers keren terug, maar nog drie geblesseerden bij Union tegen Anderlecht

Twee belangrijke spelers keren terug, maar nog drie geblesseerden bij Union tegen Anderlecht

09:02
Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht?

Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht?

08:41
39
Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international

Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international

08:30
17

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 3
Chelsea Chelsea 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 2-1 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 3-2 Burnley Burnley
Tottenham Tottenham 0-1 Bournemouth Bournemouth
Wolverhampton Wolverhampton 2-3 Everton Everton
Leeds United Leeds United 0-0 Newcastle United Newcastle United
Brighton Brighton 31/08 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 31/08 West Ham Utd West Ham Utd
Liverpool FC Liverpool FC 31/08 Arsenal Arsenal
Aston Villa Aston Villa 31/08 Crystal Palace Crystal Palace

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Zware klap voor Ordonez: Marseille lijkt transfer op te geven en richt pijlen op ander target Soloria Soloria over Westerlo - Antwerp: 1-0 Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over AEK Athene - Anderlecht: 2-0 Soloria Soloria over Charleroi - FCV Dender EH: - Arthur Shelby Arthur Shelby over KV Mechelen - La Louvière: 3-2 Stefaan_82 Stefaan_82 over Ze blijven proberen: Duitsers willen Raphael Onyedika toch nog weghalen bij Club Brugge El Pulga El Pulga over Komt er dan toch schot in de zaak bij Anderlecht? Stroeykens in beeld om vedette te vervangen bij topclub Joe Joe over Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht? DenC DenC over 'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved