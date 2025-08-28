Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de gênante uitschakeling in de Carabao Cup tegen vierdeklasser Grimsby Town klinkt de roep om een nieuwe doelman bij Manchester United luider dan ooit.

De Engelse grootmacht verloor na een dramatische penaltyreeks met 12-11, ondanks een late comeback in de reguliere speeltijd. Maar vooral André Onana kreeg opnieuw de volle laag na meerdere blunders.

Onana liet zich bij het openingsdoelpunt kloppen aan zijn korte hoek en ging volledig in de fout bij de 2-0 van ex-United-speler Tyrell Warren. Ook in de penaltyreeks kon hij geen verschil maken, ondanks enkele aanrakingen.

Manager Ruben Amorim verdedigde zijn doelman wel, maar zijn frustratie over het collectief droop eraf. “Met alle respect: als je tegen een vierdeklasser speelt, is het niet alleen de keeper. Het is het hele team, het hele gevoel rond zo’n wedstrijd”, foeterde hij.

Toch lijkt de clubleiding niet langer te wachten. Volgens Engelse en Belgische bronnen staat Royal Antwerp-doelman Senne Lammens dicht bij een transfer naar Old Trafford. De 23-jarige Belg, die al langer in de gaten werd gehouden, zou zo’n 20 miljoen euro kosten. “United is op een zucht van een akkoord”, klinkt het.

Lammens direct nummer 1

De komst van Lammens lijkt meer te zijn dan een signaal. De talentvolle Belg, die bij Antwerp indruk maakte met zijn reflexen en maturiteit, zou niet als doublure van Onana gehaald worden. Bronnen binnen de club suggereren dat hij meteen de kans krijgt als eerste doelman. Dat scenario krijgt ook bij de fans steeds meer steun.

De druk om de deal snel af te ronden is groot. Inter Milan en Galatasaray zouden eveneens interesse tonen, waardoor United haast moet maken om hun doelwit binnen te halen. Lammens zelf zou openstaan voor de stap, zeker gezien de unieke kans om in de Premier League uit te komen.

Voor Amorim en United kan de transfer niet snel genoeg rond zijn. Na een slechte seizoensstart met een nederlaag tegen Arsenal en een gelijkspel bij Fulham, is de nederlaag tegen Grimsby een nieuw dieptepunt. Zaterdag tegen Burnley is winst noodzakelijk om wat ademruimte te creëren.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Manchester United
Senne Lammens

Meer nieuws

Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

17:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

16:30
Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

17:00
Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

16:15
1
Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

16:00
2
KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

15:00
8
OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

14:43
3
Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

15:30
6
Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

14:28
Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge Reactie

Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge

14:15
3
Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

14:40
20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

14:00
2
UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

13:30
5
Ritchie De Laet komt met gouden tip voor Senne Lammens als hij naar Manchester United trekt

Ritchie De Laet komt met gouden tip voor Senne Lammens als hij naar Manchester United trekt

22:30
2
DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

12:40
18
Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

13:00
5
Een zoveelste debacle: Manchester United uitgeschakeld in Engelse beker door vierdeklasser!

Een zoveelste debacle: Manchester United uitgeschakeld in Engelse beker door vierdeklasser!

07:20
23
Ligue 1-club blijft aandringen voor Stassin, maar Saint-Etienne is niet onder de indruk

Ligue 1-club blijft aandringen voor Stassin, maar Saint-Etienne is niet onder de indruk

12:20
Met het mes op de keel tegen Lommel: (Gedeelde) Rode lantaarn Lokeren moet dringend eerste punten pakken

Met het mes op de keel tegen Lommel: (Gedeelde) Rode lantaarn Lokeren moet dringend eerste punten pakken

12:10
"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

12:00
Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid Analyse

Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid

11:40
7
Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur Reactie

Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur

11:15
Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

11:20
Jonge verdediger grijpt kans bij KV Kortrijk: "Mijn familie is trots"

Jonge verdediger grijpt kans bij KV Kortrijk: "Mijn familie is trots"

11:10
Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

11:00
Zulte Waregem-spits hoopt tegen Racing Genk op meer minuten: "Ik ben klaar voor een basisplaats"

Zulte Waregem-spits hoopt tegen Racing Genk op meer minuten: "Ik ben klaar voor een basisplaats"

10:10
Samir Nasri blikt terug op zijn tijd bij Anderlecht, waar hij een opmerkelijke oproep kreeg van Vincent Kompany

Samir Nasri blikt terug op zijn tijd bij Anderlecht, waar hij een opmerkelijke oproep kreeg van Vincent Kompany

10:30
Voormalige Beerschot-middenvelder gaat voortaan in Mechelen voetballen

Voormalige Beerschot-middenvelder gaat voortaan in Mechelen voetballen

10:20
Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

10:00
1
KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

09:50
Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

09:30
12
Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

09:00
SK Beveren ziet wedstrijd verplaatst worden naar zondagmiddag

SK Beveren ziet wedstrijd verplaatst worden naar zondagmiddag

08:50
1
Na de demonstratie tegen Rangers waarschuwt Nicky Hayen: "We moeten nederig blijven."

Na de demonstratie tegen Rangers waarschuwt Nicky Hayen: "We moeten nederig blijven."

08:40
LIVE: Genk-coach Fink heeft al knopen doorgehakt voor match tegen Lech Poznan

LIVE: Genk-coach Fink heeft al knopen doorgehakt voor match tegen Lech Poznan

08:15
Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter"

Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter"

08:20
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 29/08 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 30/08 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 30/08 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 30/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Eldonte Eldonte over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Supremepony Supremepony over Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens bompi55 bompi55 over DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin malinezer malinezer over KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens LordJozef LordJozef over Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen Nelvafrel Nelvafrel over Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken Christophe De Geyter Christophe De Geyter over OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer SmurF SmurF over "Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler FCB vo altijd FCB vo altijd over Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge YoniVL YoniVL over Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved