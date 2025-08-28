Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

Na de gênante uitschakeling in de Carabao Cup tegen vierdeklasser Grimsby Town klinkt de roep om een nieuwe doelman bij Manchester United luider dan ooit.

De Engelse grootmacht verloor na een dramatische penaltyreeks met 12-11, ondanks een late comeback in de reguliere speeltijd. Maar vooral André Onana kreeg opnieuw de volle laag na meerdere blunders.

Onana liet zich bij het openingsdoelpunt kloppen aan zijn korte hoek en ging volledig in de fout bij de 2-0 van ex-United-speler Tyrell Warren. Ook in de penaltyreeks kon hij geen verschil maken, ondanks enkele aanrakingen.

Manager Ruben Amorim verdedigde zijn doelman wel, maar zijn frustratie over het collectief droop eraf. “Met alle respect: als je tegen een vierdeklasser speelt, is het niet alleen de keeper. Het is het hele team, het hele gevoel rond zo’n wedstrijd”, foeterde hij.

Toch lijkt de clubleiding niet langer te wachten. Volgens Engelse en Belgische bronnen staat Royal Antwerp-doelman Senne Lammens dicht bij een transfer naar Old Trafford. De 23-jarige Belg, die al langer in de gaten werd gehouden, zou zo’n 20 miljoen euro kosten. “United is op een zucht van een akkoord”, klinkt het.

Lammens direct nummer 1

De komst van Lammens lijkt meer te zijn dan een signaal. De talentvolle Belg, die bij Antwerp indruk maakte met zijn reflexen en maturiteit, zou niet als doublure van Onana gehaald worden. Bronnen binnen de club suggereren dat hij meteen de kans krijgt als eerste doelman. Dat scenario krijgt ook bij de fans steeds meer steun.

De druk om de deal snel af te ronden is groot. Inter Milan en Galatasaray zouden eveneens interesse tonen, waardoor United haast moet maken om hun doelwit binnen te halen. Lammens zelf zou openstaan voor de stap, zeker gezien de unieke kans om in de Premier League uit te komen.

Voor Amorim en United kan de transfer niet snel genoeg rond zijn. Na een slechte seizoensstart met een nederlaag tegen Arsenal en een gelijkspel bij Fulham, is de nederlaag tegen Grimsby een nieuw dieptepunt. Zaterdag tegen Burnley is winst noodzakelijk om wat ademruimte te creëren.