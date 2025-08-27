Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

STVV wil zijn aanvalslinie nog versterken en heeft Arbnor Muja (26) op het oog als nieuwe flankspeler. De Albanees kan zowel links als rechts uit de voeten en zou de Limburgers extra diepgang moeten geven.

Muja trok anderhalf jaar geleden van Antwerp naar Samsunspor in Turkije, maar daar is hij geen vaste waarde in de basis. Die situatie maakt een huurtransfer naar België interessant voor alle betrokken partijen.

De speler zelf staat open voor een terugkeer naar de Jupiler Pro League. Een tijdelijke overstap naar STVV zou hem de kans geven om weer regelmatig te spelen en zich in de kijker te zetten.



Lees ook... Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

Volgens de laatste berichten liggen alle partijen dicht bij een akkoord. STVV lijkt zo dicht bij het aantrekken van een ervaren flankaanvaller die onmiddellijk kan bijdragen.

Gisteren doken er ook geruchten op dat Anderlecht belangstelling had voor Muja. De Brusselaars zouden hem als extra optie voor de flanken overwogen hebben, maar concrete stappen werden nog niet gezet.

Voor STVV kan Muja een belangrijke aanwinst worden, zeker als ze bovenin willen blijven meedraaien, al is dat niet meteen de ambitie. STVV wil problemen zoals vorig seizoen in de toekomst vermijden.