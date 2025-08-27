Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

AC Milan kijkt opnieuw richting België voor offensieve versterking. Rode Duivel Dodi Lukebakio staat in de belangstelling van de Italiaanse topclub, nu Samu Chukwueze mogelijk naar Engeland vertrekt. Milan ziet in Lukebakio een potentiële vervanger op de vleugel of als tweede spits.

Volgens MARCA zouden er zelfs al medische testen gepland zijn die binnenkort plaatsvinden. De komende uren worden cruciaal voor een eventuele transfer, die de ploeg van Massimiliano Allegri meer diepgang en snelheid in de aanval moet geven.

Lukebakio is momenteel basisspeler bij Sevilla, ondanks een recente kuitblessure. De Spaanse club staat open voor een vertrek, mede door het lage salarisplafond dat LaLiga oplegt. Sevilla kon slechts twaalf spelers registreren voor de competitie, waardoor verkoop van spelers noodzakelijk is.

De Belgische aanvaller zou een directe versterking betekenen voor de Rossoneri, die hun seizoen begonnen met een nederlaag tegen Cremonese. Het vertrek van Victor Boniface naar Italië ging niet door, waardoor Milan actief naar andere opties moest zoeken.

Milan gaat hard

Naast Lukebakio zou Milan ook kijken naar Conrad Harder, de Deense spits van Sporting Lissabon. Daarnaast wordt ook Adrien Rabiot genoemd, die door een incident bij Marseille buiten de selectie staat en Milan extra ervaring en kwaliteit kan bieden.

Met deze versterkingen wil AC Milan zowel de breedte als de scherpte in de aanval vergroten. Lukebakio kan zich zo aansluiten bij een selectie die dit seizoen hoge ambities heeft, terwijl de club probeert de concurrentie in de Serie A en Europa bij te benen.