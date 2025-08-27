Enorme verrassing? Rode Duivel wil voor tweede keer terugkeren naar zijn oude (top)club

Yannick Carrasco wil weg uit Saoedi-Arabië. De 31-jarige Rode Duivel is vastbesloten om zijn avontuur bij Al-Shabab af te sluiten en terug te keren naar Europa. Met nog enkele dagen te gaan voor het sluiten van de zomerse transfermarkt, hoopt hij snel tot een akkoord te komen.

Bij Atlético Madrid, waar Carrasco al twee passages kende, wordt zijn naam opnieuw serieus genoemd. De Madrileense club is op zoek naar snelheid en creativiteit op de flank om de selectie van Diego Simeone meer balans te geven.

Carrasco is zelf enthousiast over een terugkeer naar de Spaanse hoofdstad. Hij ziet een hereniging met Atlético als de ideale manier om zijn carrière nieuw leven in te blazen, na een periode waarin hij in Saoedi-Arabië vooral financieel profiteerde maar sportief minder uitgedaagd werd.

Hij kent het systeem van Simeone

De onderhandelingen tussen Atlético en Al-Shabab zijn echter complex. Carrasco ligt in Riyad nog onder contract tot 2027, en de club wil niet zomaar meewerken aan een goedkope exit. Toch is de verwachting dat beide partijen tot een oplossing komen.

Bij Atlético blijft Nicolás González van Juventus het eerste doelwit voor de flank, maar Carrasco wordt beschouwd als een haalbaar en ervaren alternatief. Zijn kennis van het systeem van Simeone en zijn directe impact maken hem aantrekkelijk.

Of de deal ook effectief rondkomt, moet de komende dagen blijken. Eén ding is zeker: Carrasco wil koste wat kost terugkeren naar het Europese topvoetbal, en Atlético Madrid lijkt opnieuw de perfecte bestemming.