Enorme verrassing? Rode Duivel wil voor tweede keer terugkeren naar zijn oude (top)club

Enorme verrassing? Rode Duivel wil voor tweede keer terugkeren naar zijn oude (top)club
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Yannick Carrasco wil weg uit Saoedi-Arabië. De 31-jarige Rode Duivel is vastbesloten om zijn avontuur bij Al-Shabab af te sluiten en terug te keren naar Europa. Met nog enkele dagen te gaan voor het sluiten van de zomerse transfermarkt, hoopt hij snel tot een akkoord te komen.

Bij Atlético Madrid, waar Carrasco al twee passages kende, wordt zijn naam opnieuw serieus genoemd. De Madrileense club is op zoek naar snelheid en creativiteit op de flank om de selectie van Diego Simeone meer balans te geven.

Carrasco is zelf enthousiast over een terugkeer naar de Spaanse hoofdstad. Hij ziet een hereniging met Atlético als de ideale manier om zijn carrière nieuw leven in te blazen, na een periode waarin hij in Saoedi-Arabië vooral financieel profiteerde maar sportief minder uitgedaagd werd.

Hij kent het systeem van Simeone

De onderhandelingen tussen Atlético en Al-Shabab zijn echter complex. Carrasco ligt in Riyad nog onder contract tot 2027, en de club wil niet zomaar meewerken aan een goedkope exit. Toch is de verwachting dat beide partijen tot een oplossing komen.

Bij Atlético blijft Nicolás González van Juventus het eerste doelwit voor de flank, maar Carrasco wordt beschouwd als een haalbaar en ervaren alternatief. Zijn kennis van het systeem van Simeone en zijn directe impact maken hem aantrekkelijk.

Of de deal ook effectief rondkomt, moet de komende dagen blijken. Eén ding is zeker: Carrasco wil koste wat kost terugkeren naar het Europese topvoetbal, en Atlético Madrid lijkt opnieuw de perfecte bestemming.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Atlético Madrid
België
Yannick Carrasco

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Ordonez - Lukebakio - Carrasco - Simic

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Ordonez - Lukebakio - Carrasco - Simic

10:00
Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

10:00
Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

09:30
3
LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

09:15
Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

08:40
Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

09:00
Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

08:00
1
Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge

Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge

07:40
1
De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op

De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op

07:20
5
KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

07:00
Keisuke Goto is dé man van het seizoensbegin: dit heeft hij er zelf over te zeggen

Keisuke Goto is dé man van het seizoensbegin: dit heeft hij er zelf over te zeggen

06:30
Blijven of vertrekken? Malick Fofana heeft zijn beslissing genomen

Blijven of vertrekken? Malick Fofana heeft zijn beslissing genomen

22:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

22:30
Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League

Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League

23:30
8
Komt smaakmaker van Zulte Waregem ... gewoon terug naar Essevee?

Komt smaakmaker van Zulte Waregem ... gewoon terug naar Essevee?

23:00
1
Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

22:30
7
'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

21:40
Het is al zover: eerste Belgische profclub ontslaat coach - ex-trainer van Lokeren en Standard als opvolger?

Het is al zover: eerste Belgische profclub ontslaat coach - ex-trainer van Lokeren en Standard als opvolger?

21:20
2
Nicky Hayen laat er geen twijfel meer over bestaan

Nicky Hayen laat er geen twijfel meer over bestaan

21:00
1
Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

19:20
Bruggeling wordt zo goed als zeker opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia: morgen gaat hij nog eens kijken

Bruggeling wordt zo goed als zeker opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia: morgen gaat hij nog eens kijken

20:40
Héél duidelijk in welk kamp de bal ligt: Westerlo blijft naar versterking speuren bij grote clubs en doet weer voorstel

Héél duidelijk in welk kamp de bal ligt: Westerlo blijft naar versterking speuren bij grote clubs en doet weer voorstel

20:30
Staat RSC Anderlecht op het punt om een jonge ​​wereldkampioen in huis te halen?

Staat RSC Anderlecht op het punt om een jonge ​​wereldkampioen in huis te halen?

20:20
2
Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

20:00
1
Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

19:40
1
Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

19:30
Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

17:00
Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

19:00
9
Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

18:40
Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

18:20
Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

18:00
1
Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

17:40
2
Ook goeie vriend Sam Kerkhofs twijfelt aan voetbalpensioen Dries Mertens

Ook goeie vriend Sam Kerkhofs twijfelt aan voetbalpensioen Dries Mertens

12:20
3
Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

17:20
Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

16:40
20
Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

16:45
2

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 6
Celta De Vigo Celta De Vigo 21:00 Real Betis Real Betis
Osasuna Osasuna 23/09 Elche CF Elche CF
Atlético Madrid Atlético Madrid 23/09 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 23/09 Girona FC Girona FC
Sevilla Sevilla 23/09 Villarreal Villarreal
Levante Levante 23/09 Real Madrid Real Madrid
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 23/09 Valencia CF Valencia CF
Getafe Getafe 23/09 Alaves Alaves
Real Oviedo Real Oviedo 23/09 Barcelona Barcelona
Real Sociedad Real Sociedad 23/09 Real Mallorca Real Mallorca

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op Sv1978 Sv1978 over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Hajduk Hajduk over Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League Jef Blaaskop Jef Blaaskop over Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris' Hajduk Hajduk over Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League André Coenen André Coenen over Club Brugge - Rangers FC: - 1872 1872 over Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge cartman_96 cartman_96 over Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend Geert66 Geert66 over Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans JVD002 JVD002 over Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved