Deze ploeg wil Senne Lammens nog wegkapen voor de neus van Manchester United, maar... weinig kans

De transfer van Senne Lammens naar Manchester United lijkt in een vergevorderd stadium. United onderhandelt over een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro met Antwerp, terwijl Lammens afgelopen weekend al uit de wedstrijdselectie van Antwerp is gelaten, wat duidt op een nakend vertrek.

Hoewel André Onana naar verwachting bij United blijft, zullen Lammens en hij de strijd aangaan om de eerste doelmanpositie. Onana kampt met kritiek op zijn vorm en zal later dit seizoen een periode ontbreken door de Afrika Cup. Dat opent een deur voor Lammens om zich te tonen en zijn plek te veroveren.

Zijn statistieken onderstrepen waarom United in hem gelooft. Lammens had in het seizoen 2024–25 een van de hoogste reddingspercentages in de Pro League en behoorde tot de Europese top in geredde doelpunten en reddingen op strafschoppen. Die cijfers maken hem een interessante optie voor de Premier League.



Verhoogd bod van Galatasaray

Daarnaast prijzen kenners zijn mentale weerbaarheid en zijn kalmte onder druk. Lammens is fysiek robuust en technisch behoorlijk sterk, al kan hij nog progressie boeken in zijn passing en spelopbouw. Die combinatie van talent en groeipotentieel maakt hem een logische investering voor de Engelse topclub.

Galatasaray toonde eveneens concrete interesse en verhoogde recent nog zijn bod, maar Lammens wil absoluut naar Manchester. De Premier League en het vooruitzicht om zich bij een wereldclub te bewijzen, geven voor hem de doorslag.

United ziet hem als een langetermijnproject: een jonge doelman die zich eerst kan aanpassen en vervolgens de strijd kan aangaan om de onbetwiste nummer één te worden.