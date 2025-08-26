Héél duidelijk in welk kamp de bal ligt: Westerlo blijft naar versterking speuren bij grote clubs en doet weer voorstel

Westerlo heeft nog maar pas de weigering van een bod op een transfertarget moeten incasseren. Het laat zich niet ontmoedigen en zou ook in een ander transferdossier overgegaan zijn tot een voorstel.

Vooral in het verdedigende compartiment is er nog versterking welkom bij Westerlo. De Kemphanen zagen echter hun bod op Inter-verdediger Yvan Maye geweigerd door de Italiaanse club. Het lijkt wel een bewuste keuze van Westerlo om in te zetten op talenten bij clubs met naam en faam of prestige die op zoek zijn naar speelminuten.

Dat is ook de situatie waar Efe Akman in verkeert, de 19-jarige verdedigende middenvelder van Galatasaray. Volgens Turkse media en Transferfeed heeft Akman een voorstel gekregen van Westerlo. Akman zou op zoek zijn naar een uitleenbeurt om meer speelgelegenheid te krijgen. In Westerlo zou hij omringd kunnen worden door enkele landgenoten.

Concurrentie voor Westerlo

Galatasaray zou de keuze bij welke ploeg hij terechtkomt volledig aan Akman zelf laten. De bal ligt dus in zijn kamp. Het hangt er vanaf in welk soort avontuur de youngster juist zin heeft. Er is immers wel concurrentie voor Westerlo: ook FC Andorra zou Akman op de radar hebben staan. Akman kan dus ook in Zuid-Europa blijven.

FC Andorra is een Andorrese voetbalclub die uitkomt in de Segunda Division, de Spaanse tweede klasse. Andorra is met een 4 op 6 begonnen aan de competitie op het tweede niveau in Spanje. Het is nu afwachten welke bestemming de voorkeur van Akman wegdraagt en welke factoren een rol spelen bij het nemen van zijn beslissing.

Transfertarget Westerlo jeugdproduct van Galatasary

Akman is bij Galatasaray vanuit de jeugdopleiding doorgestroomd naar de A-kern. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij in totaal vijf matchen voor het eerste elftal gespeeld in de Turkse competitie en er staan ook reeds drie wedstrijden in de Europa League op zijn teller.