Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt

Anderlecht staat donderdag voor een cruciale avond tegen AEK Athene. Bij uitschakeling volgt er tot Nieuwjaar geen Europees voetbal voor paars-wit. Dat zou hard aankomen bij de fans, zeker omdat kampioen Union dan als enige Brusselse club Europees actief is in het Lotto Park.

Voor veel supporters is dat een wrange gedachte, ondanks de aanzienlijke huurinkomsten die de club eraan overhoudt. De situatie maakt de komende Brusselse derby nog beladen. Zondag trekt Anderlecht naar het Dudenpark, waar het sinds de promotie van Union nog nooit wist te winnen. Na negen mislukte pogingen groeit de drang om die negatieve reeks eindelijk te doorbreken. Bij een Europese exit zou de rivaliteit nog meer worden aangewakkerd.

Zeer lucratief

Zelfs zonder Europees voetbal bij Anderlecht blijven de stadionlampen in het Lotto Park branden. Union huurt opnieuw het stadion voor zijn Europese thuiswedstrijden, omdat het eigen Joseph Marienstadion niet voldoet aan de UEFA-eisen. Dat levert Anderlecht meer dan 250.000 euro per wedstrijd op, een verdubbeling van de huurprijs in vergelijking met de Europa League in 2022-2023, schrijft Het Nieuwsblad.

Union onderzocht alternatieven zoals het stadion van OH Leuven, het Koning Boudewijnstadion en de Planet Group Arena in Gent, maar overal doken obstakels op. Te kleine capaciteit in Leuven, slechte grasmat in Brussel en logistieke problemen in Gent maakten die pistes onhaalbaar. Zo kwam de club opnieuw uit bij het Lotto Park.

Blok Mauves Army blijft vrij

Voor Anderlecht is het financieel een verstandige deal. De huurinkomsten compenseren de kosten van de vernieuwde grasmat en kunnen bij een lange Champions League-campagne nog oplopen. Toch blijft het voor een deel van de achterban wringen dat de rivaal het stadion “overnam”, compleet met stickers en slogans in de tribunes.

De afspraken tussen beide clubs zijn duidelijk: Union regelt de organisatie en houdt de ticket- en cateringinkomsten zelf. Anderlecht levert indien nodig personeel, maar dat wordt apart verrekend. Zelfs de sfeervakken van de RSCA-fans blijven tijdens die matchen gesloten, tenzij Union besluit ze gratis in te vullen voor jeugdspelers of sociale projecten bij topaffiches.