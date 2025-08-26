Komt smaakmaker van Zulte Waregem ... gewoon terug naar Essevee?

Amper enkele weken na zijn miljoenenovergang van Zulte Waregem naar RC Strasbourg, lijkt Pape Demba Diop alweer op weg naar een tijdelijke exit. De Franse club onderzoekt de mogelijkheid om de Senegalese middenvelder uit te lenen. En wie weet komt hij terug naar ons land.

De transfer van Pape Demba Diop naar RC Strasbourg was een mijlpaal voor Zulte Waregem. De promovendus incasseerde eind juni een recordbedrag van 7,5 miljoen euro voor de 21-jarige middenvelder.

Uitleenbeurt naar Zulte Waregem voor Pape Demba Diop?

Diop, die zich vorig seizoen profileerde met zes doelpunten en zes assists in de Challenger Pro League, werd binnengehaald als een investering op lange termijn.

Ondertussen krijgt hij echter nog niet echt kansen bij zijn nieuwe ploeg. En dus is de vraag wat er met hem moet gebeuren. Misschien is het beter om toch nog even een andere weg in te slaan?

🔵🇸🇳 Le FC Metz et Zulte Waregem se sont aussi positionnés pour le prêt de Pape Demba Diop cette saison. Dossier qui devrait connaître en fin de semaine.

🔵🇸🇳 Le FC Metz et Zulte Waregem se sont aussi positionnés pour le prêt de Pape Demba Diop cette saison. Dossier qui devrait connaître en fin de semaine.

⌛️ À suivre... #mercato #RCSA

Een uitleenbeurt zou dan tot de mogelijkheden behoren. Een paar dagen geleden werd Le Havre als eerste ploeg aangebracht, maar er zijn ondertussen nog andere kapers op de kust aan het komen.

Daarbij ook onder meer ... Zulte Waregem. Zij zouden ook graag de speler terug willen huren van Straatsburg, om hem volgend jaar nog wat extra kansen te geven. Bij Essevee zou hij ook meteen een belangrijke figuur kunnen gaan worden in de Jupiler Pro League om zo nog sterker terug te keren naar Frankrijk.