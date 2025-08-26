Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge maakte de selectie voor Rangers bekend. Joel Ordonez ontbreekt en ook Romeo Vermant is out met een blessure. Jong talent Kaye Furo schuift mee op.

Coach Nicky Hayen heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de belangrijke wedstrijd tegen Rangers. Iets onverwacht zien we niet meteen, maar er wordt wel het een en het ander bevestigd.

Zo is het opvallendste meteen de afwezigheid van Joel Ordonez. Hij trainde dinsdag al niet mee met de groep omdat hij niet tevreden is met wat Club hem meedeelde.

Lees ook... Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

De centrale verdediger wil namelijk graag een transfer maken, terwijl de Bruggelingen hem willen houden. Er heerst onvrede bij Ordonez, dat is duidelijk.

Verder ontbreekt ook Romeo Vermant. Na de heenmatch tegen Rangers, op Ibrox, werd duidelijk dat hij een spierblessure opliep. Hij is daar nog niet van hersteld.

In hun plaats kwam er één nieuwe speler bij: Kaye Furo. De jonge spits moet de toekomst worden bij Club. Hij zou ondertussen ook al de voorkeur krijgen op Nilsson, die weg mag.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Rangers FC live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (27/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Rangers FC

Meer nieuws

Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

17:40
2
Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

17:20
Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club'

Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club'

16:30
1
Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"

Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"

15:00
Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

20:00
Opmerkelijke afwezige bij Club Brugge, daags voor cruciale match tegen Rangers

Opmerkelijke afwezige bij Club Brugge, daags voor cruciale match tegen Rangers

13:00
14
Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

19:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare - Stassin - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare - Stassin - Lammens

19:30
Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

19:30
Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

19:20
Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

16:40
14
Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

19:00
1
Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

18:40
Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

18:20
Wie is Kaye Furo, de 18-jarige die de voorkeur krijgt op Gustaf Nilsson bij Club Brugge?

Wie is Kaye Furo, de 18-jarige die de voorkeur krijgt op Gustaf Nilsson bij Club Brugge?

09:00
10
Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille

Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille

08:40
29
Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

17:00
Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

16:45
12 uur vliegen voor belangrijkste match van het jaar: deze Rode Duivel staat al voor heel groot moment in zijn seizoen

12 uur vliegen voor belangrijkste match van het jaar: deze Rode Duivel staat al voor heel groot moment in zijn seizoen

15:30
KRC Genk vangt miljoenen: talent vertrekt naar AS Monaco

KRC Genk vangt miljoenen: talent vertrekt naar AS Monaco

16:00
De onrust blijft: weert RWDM Brussels Textor-kritische boodschappen van supporters? Beide kampen spreken zich uit

De onrust blijft: weert RWDM Brussels Textor-kritische boodschappen van supporters? Beide kampen spreken zich uit

15:45
KV Mechelen geconfronteerd met realiteit: op de Bosuil is gebleken wie Lion Lauberbach is als voetballer Opinie

KV Mechelen geconfronteerd met realiteit: op de Bosuil is gebleken wie Lion Lauberbach is als voetballer

15:15
"Hij was mijn idool": Kevin De Bruyne vertelt over zijn jeugd en de keer dat hij "verliefd werd op voetbal"

"Hij was mijn idool": Kevin De Bruyne vertelt over zijn jeugd en de keer dat hij "verliefd werd op voetbal"

14:20
Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene

Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene

14:00
1
Vincent Kompany bereidt zich voor op "eerste finale": "Dit is niet zomaar een match"

Vincent Kompany bereidt zich voor op "eerste finale": "Dit is niet zomaar een match"

13:30
Verrassend: voormalige Anderlecht-speler zet zijn carrière verder in... Marokko

Verrassend: voormalige Anderlecht-speler zet zijn carrière verder in... Marokko

12:40
Vanhaezebrouck onthult wat STVV beter doet dan RSCA en ziet Vrancken revanche nemen: "Daar had hij het moeilijk mee"

Vanhaezebrouck onthult wat STVV beter doet dan RSCA en ziet Vrancken revanche nemen: "Daar had hij het moeilijk mee"

12:30
1
Ook goeie vriend Sam Kerkhofs twijfelt aan voetbalpensioen Dries Mertens

Ook goeie vriend Sam Kerkhofs twijfelt aan voetbalpensioen Dries Mertens

12:20
3
Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt

Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt

11:30
66
In Nederland is grote discussie losgebroken rond Belg: "Hebben ze de ballen niet?"

In Nederland is grote discussie losgebroken rond Belg: "Hebben ze de ballen niet?"

12:00
Serie A-club laat van zich horen over de transfer van Charleroi-sterkhouder Nikola Stulic

Serie A-club laat van zich horen over de transfer van Charleroi-sterkhouder Nikola Stulic

11:15
Wordt het dan deze Europese topper voor Tolu? Alternatief voor zijn goeie vriend die transfer in het water zag vallen

Wordt het dan deze Europese topper voor Tolu? Alternatief voor zijn goeie vriend die transfer in het water zag vallen

11:00
2
Het grote enigma van KV Mechelen: "Moest hij dat hebben, zat hij nu bij Napoli"

Het grote enigma van KV Mechelen: "Moest hij dat hebben, zat hij nu bij Napoli"

10:30
3
Hein Vanhaezebrouck ziet door Anderlecht uitgeleende speler terugkeren en potten breken

Hein Vanhaezebrouck ziet door Anderlecht uitgeleende speler terugkeren en potten breken

10:00
📷 Dit is de zeven jaar oudere rapster die het hart van Lamine Yamal veroverde

📷 Dit is de zeven jaar oudere rapster die het hart van Lamine Yamal veroverde

09:30
Spits ziet zijn kans en wil absoluut transfer om naar WK te kunnen met Duivels, maar... zijn club ligt dwars

Spits ziet zijn kans en wil absoluut transfer om naar WK te kunnen met Duivels, maar... zijn club ligt dwars

08:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Play-offs (T)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Sturm Graz Sturm Graz 21:00 Bodø Glimt Bodø Glimt
Pafos FC Pafos FC 21:00 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
FK Qarabag FK Qarabag 27/08 Ferencváros Ferencváros
Club Brugge Club Brugge 27/08 Rangers FC Rangers FC
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 27/08 FC Basel FC Basel
SL Benfica SL Benfica 27/08 Fenerbahçe Fenerbahçe

Nieuwste reacties

Swakken Swakken over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris' Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille dbr1609 dbr1609 over Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..." Lucky Nilis Lucky Nilis over Wordt het dan deze Europese topper voor Tolu? Alternatief voor zijn goeie vriend die transfer in het water zag vallen Eldonte Eldonte over Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club' -URKO -URKO over 'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil rinus michels rinus michels over Anderlecht probeert Luis Vazquez te slijten, maar JPL-club wil niet toehappen rinus michels rinus michels over Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved