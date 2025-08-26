Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

Club Brugge maakte de selectie voor Rangers bekend. Joel Ordonez ontbreekt en ook Romeo Vermant is out met een blessure. Jong talent Kaye Furo schuift mee op.

Coach Nicky Hayen heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de belangrijke wedstrijd tegen Rangers. Iets onverwacht zien we niet meteen, maar er wordt wel het een en het ander bevestigd.

Zo is het opvallendste meteen de afwezigheid van Joel Ordonez. Hij trainde dinsdag al niet mee met de groep omdat hij niet tevreden is met wat Club hem meedeelde.



Lees ook... Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

De centrale verdediger wil namelijk graag een transfer maken, terwijl de Bruggelingen hem willen houden. Er heerst onvrede bij Ordonez, dat is duidelijk.

Verder ontbreekt ook Romeo Vermant. Na de heenmatch tegen Rangers, op Ibrox, werd duidelijk dat hij een spierblessure opliep. Hij is daar nog niet van hersteld.

In hun plaats kwam er één nieuwe speler bij: Kaye Furo. De jonge spits moet de toekomst worden bij Club. Hij zou ondertussen ook al de voorkeur krijgen op Nilsson, die weg mag.