Geen kans meer voor JPL-teams: 'Luka Vuskovic heeft nieuwe uitdaging beet'

KVC Westerlo zag toptalent Luka Vuskovic na een sterk seizoen (36 matchen, 7 goals, 3 assists) terugkeren naar Tottenham. De Kroaat vertrekt nu op huurbasis naar Hamburger SV, zonder aankoopoptie.

Afgelopen seizoen kon KVC Westerlo rekenen op een enorm groot talent. Luka Vuskovic werd begin september voor één seizoen gehuurd van Tottenham, dat hem overnam van Hajduk Split.

Nu speelt Vuskovic weer bij Tottenham. Tijdens de UEFA Supercup tegen PSG en de eerste twee competitiewedstrijden in de Premier League zat hij op de bank.

Hij kwam er ook niet af. De concurrentie is enorm bij Tottenham, ook al heeft Vuskovic heel veel potentieel. Westerlo zou hem ongetwijfeld graag zien terugkomen, al zal dat niet gebeuren.

Volgens Fabrizio Romano heeft Hamburger SV een akkoord gevonden met Tottenham over een huurdeal. Eentje zonder aankoopoptie, want de Engelse topclub beseft dat het wel eens goud in handen kan hebben.

Vuskovic speelde 36 wedstrijden bij KVC Westerlo. Naast zijn verdedigende kwaliteiten vielen ook zijn offensieve impulsen op. Hij scoorde zeven doelpunten en gaf drie assists als centrale verdediger.