'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

Hugo Gambor verlaat KAA Gent en trekt op huurbasis naar Troyes, met aankoopoptie. Een transfer naar Kasimpasa sprong eerder af na foutieve info over een blessure.

Hugo Gambor kwam begin 2024 aan bij KAA Gent. De centrale verdediger kon er wel nooit écht doorbreken. Deze zomer mocht hij vertrekken bij de club.

Even leek hij op weg te zijn naar Turkije, naar Kasimpasa. Alleen was daar een heel vreemd verhaal rond... De trainer, Shota Arveladze, zou info hebben gekregen vanuit België dat Gambor een knieblessure heeft.

Daardoor wou Arveladze hem niet meer, alleen heeft Gambor helemaal geen kwetsuur. Dat schreef transferexpert Sacha Tavolieri op zijn X-account.

De transfer naar Turkije gaat dus niet meer door, maar de Buffalo's hebben alsnog een oplossing gevonden voor Gambor. Hij zal naar Troyes trekken.

Het Laatste Nieuws meldt dat hij wordt uitgeleend aan de Franse tweedeklasser, met een aankoopoptie. In totaal speelde Gambor 31 wedstrijden voor Gent.